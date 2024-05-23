رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 نتائج الامتحانات
تزايد البحث، عبر محرك بحث جوجل عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024، حيث تقدم بوابة الأزهر العديد من الخدمات للطلاب والطالبات، الأمر الذى أدى إلى تزايد معدل البحث عنها فى الأيام الماضية، وذلك من أجل الإستفادة القصوى من الخدمات التى تقدمها، بوابة الأزهر.
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 نتائج الامتحانات
وتقدم بوابة الأزهر الإلكترونية دائما، كل ماهو جديد من الخدمات الهامة التى يحتاجها الطلاب في دراستهم، وتحديدا في معرفة نتائج الامتحانات وآخر التعليمات الخاصة بالدارسة في كليات جامعة الأزهر لذلك يتم الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة الجديد.
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024
ومن أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية للأزهر، يجب الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط المتعلق بالدخول على البوابة الإلكترونية من هنا.
ماهي الخدمات التي تقدمها بوابة الأزهر الإلكترونية 2024
تقدم بوابة الأزهر الإلكترونية، الكثير من الخدمات للطلاب من أهمها ما يلي:
- نتيجة التنسيق الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية.
- نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول.
- نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني.
- مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.
- نتيجة شهادة الدور الأول لشهادات القرءات.
- نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات.
- نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول.
- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول.
- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني.
- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني.
- مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
- التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي.
- مسابقة ثقافة بلادي.
- نتيجة قرعة الرحلات.
- مسابقة بنت الأزهر للطالبات الوافدات.
- نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية الدور الأول.
- نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية الدور الثاني.
- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.