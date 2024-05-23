تزايد البحث، عبر محرك بحث جوجل عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024، حيث تقدم بوابة الأزهر العديد من الخدمات للطلاب والطالبات، الأمر الذى أدى إلى تزايد معدل البحث عنها فى الأيام الماضية، وذلك من أجل الإستفادة القصوى من الخدمات التى تقدمها، بوابة الأزهر.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 نتائج الامتحانات

وتقدم بوابة الأزهر الإلكترونية دائما، كل ماهو جديد من الخدمات الهامة التى يحتاجها الطلاب في دراستهم، وتحديدا في معرفة نتائج الامتحانات وآخر التعليمات الخاصة بالدارسة في كليات جامعة الأزهر لذلك يتم الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة الجديد.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024

ومن أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية للأزهر، يجب الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط المتعلق بالدخول على البوابة الإلكترونية من هنا.

ماهي الخدمات التي تقدمها بوابة الأزهر الإلكترونية 2024

تقدم بوابة الأزهر الإلكترونية، الكثير من الخدمات للطلاب من أهمها ما يلي: