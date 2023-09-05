الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الأزهر الإلكتروني| رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بالرقم القومي

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

تصدر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إعلان اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للقسمين العلمي والأدبي، اليوم الثلاثاء، وبدء إعلان نتيجة التقديم للصف الأول الأزهري ورياض الأطفال 2024 بالمعاهد الأزهرية.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 اليوم الثلاثاء، من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بنسبة نجاح  70.36%.

وسجلت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للقسم العلمي67.63 %، ونسبة نجاح  71.71% للقسم الأدبي.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2023

وتقدم لامتحانات الدور الثاني في شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023  بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، و33238 طالبا وطالبة من القسم الأدبي.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

وكانت نسبة نجاح الدور الأول في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 قد بلغت 52.38%، وسجلت نسبة النجاح في القسم الأدبي 46.63%، والقسم العلمي 59.34%.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر

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موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 وبداية التنسيق

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

فعلت مشيخة الأزهر الشريف، رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بالرقم القومي.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بالرقم القومي من هنا.

كما يمكن الاستعلام عن النتائج التالية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية:- 

  • نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2022/2023.
  • مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.
  • نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات 2023.
  • نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول 2023.
  • نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022-2023.
  • مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
  • التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي 2023/2024م.
  • امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي "أبناؤنا في الخارج" الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

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رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر

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