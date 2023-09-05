بوابة الأزهر الإلكتروني| رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بالرقم القومي

تصدر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إعلان اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للقسمين العلمي والأدبي، اليوم الثلاثاء، وبدء إعلان نتيجة التقديم للصف الأول الأزهري ورياض الأطفال 2024 بالمعاهد الأزهرية.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 اليوم الثلاثاء، من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بنسبة نجاح 70.36%.

وسجلت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للقسم العلمي67.63 %، ونسبة نجاح 71.71% للقسم الأدبي.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2023

وتقدم لامتحانات الدور الثاني في شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023 بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، و33238 طالبا وطالبة من القسم الأدبي.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

وكانت نسبة نجاح الدور الأول في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 قد بلغت 52.38%، وسجلت نسبة النجاح في القسم الأدبي 46.63%، والقسم العلمي 59.34%.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

فعلت مشيخة الأزهر الشريف، رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بالرقم القومي.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني بالرقم القومي من هنا.

كما يمكن الاستعلام عن النتائج التالية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية:-

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2022/2023.

مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.

نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات 2023.

نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول 2023.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022-2023.

مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي 2023/2024م.

امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي "أبناؤنا في الخارج" الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

قد يهمك..

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 ورابط التنسيق الالكتروني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس