بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 نتائج الامتحانات لطلاب الأزهر الشريف، وتوفر إدارة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بعد انتهاء عمليات التصحيح الجارية منذ 28 أغسطس الماضي بعد انتهاء الامتحانات التي اجريت للشعبتين العلمية والأدبية في نفس التوقيت، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الأزهر الإلكترونية .

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

يستطيع الطلاب الراغبون في الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني الدخول عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 وكتابة رقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني ، ويمكنهم الدخول بالضغط على الرابط التالي https://www.azhar.eg/ ، ثم اختيار أيقونة خدمات الأزهر الشريف ومن خلالها يتم توفير نتائج الامتحانات لجميع الطلاب، كما سيتم توفير نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني فور اعتمادها .

تنسيق الأزهر للكليات

بدأ تنسيق الأزهر أمس الاحد لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي- الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول، ويضم تنسيق الأزهر هذا العام فتح باب التقديم لكليات جديدة أبرزها كلية تمريض الأزهر.

حيث تم فتح فصول لكلية التمريض للبنات ببعض المحافظات منها دمياط وأسيوط، بعد أن صدق مجلس جامعة الأزهر على الإضافات الجديدة في تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم خلال العام الدراسي الجديد (2023- 2024م)، وتبدأ هذه الفصول الجديدة في استقبال طلاب الصف الاول الجامعي لطلاب الأزهر .

ويضم تنسيق الأزهر للكليات هذا العام افتتاح فصول لكلية الهندسة بنات بمحافظة قنا تكون تابعة لكلية الهندسة بنين الأزهر بقنا، وفصول جديدة لكلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد تتضمن الشعب الثلاث (أصول الدين- اللغة العربية- الشريعة الإسلامية)، فتح شعبة الشريعة والقانون للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، ونفس الشعبة بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر .