الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ساعات تفصلنا عن إعلان  نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد أن انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصحيح أوراق امتحانات الدور الثاني والتي بدأت في 20 أغسطس الماضي، واستمرت حتى 30 أغسطس من الشهر نفسه، وتعرض الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور

توفر جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني والتي سيتم إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات من الآن، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور من خلال اتباع الخطوات التالية : 

أولا الدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط على الرابط التالي مباشرة هنا.

ثانيًا : كتابة رقم جلوس طالب الثانوية العام 

ثالثًا: كتابة الكود الظاهر أمامك على الشاشة 

رابعًا : اضغط على زر اعرض النتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني موقع وزارة التربية والتعليم 

توفر وزارة التربية والتعليم نتيجة 3 ثانوي الدور الثاني عبر أكثر من منصة أما عن كريق موقع الوزارة نفسها بالضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/.

أو من خلال بوابة الثانوية العامة بالضغط على الرابط التالي http://thanwya.emis.gov.eg/.

أو من خلال بوابة مركز المعلومات بالضغط على الرابط التالي https://emis.gov.eg/.

وكان الطلاب قد أدوا امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة من 20 أغسطس حتى 30 أغسطس لعدد  118605 طلاب وطالبات من الشعب الثلاث،  ودخل امتحانات الدور الثاني من رسب في مادتين أو أقل خلال امتحانات الدور الأول ، يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى ثانوية عامة 2023،

ثم  تسجيل رقم جلوس الطالب أو الطالبة بعد تحديد نوع الشعبة، و الضغط على زر النتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني لتظهر جميع الدرجات بالنسبة المئوية.

txt

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .. ورابط الاستعلام

نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني وزارة التربية والتعليم نتيجة 3 ثانوي موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة بوابة مركز المعلومات

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

مصادر: إعادة تشكيل مجلس إدارة "الشرقية للدخان".. وإنهاء أزمة السجائر قريبًا

ما الفرق بين الغاز الطبيعي والمسال؟.. فروق قد لا تعرفها

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

الزمالك: الانتخابات في مطعم النادي.. والجمعية العمومية "غاضبة" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب