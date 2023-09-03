نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

ساعات تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد أن انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصحيح أوراق امتحانات الدور الثاني والتي بدأت في 20 أغسطس الماضي، واستمرت حتى 30 أغسطس من الشهر نفسه، وتعرض الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور

توفر جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني والتي سيتم إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات من الآن، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولا الدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط على الرابط التالي مباشرة هنا.

ثانيًا : كتابة رقم جلوس طالب الثانوية العام

ثالثًا: كتابة الكود الظاهر أمامك على الشاشة

رابعًا : اضغط على زر اعرض النتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني موقع وزارة التربية والتعليم

توفر وزارة التربية والتعليم نتيجة 3 ثانوي الدور الثاني عبر أكثر من منصة أما عن كريق موقع الوزارة نفسها بالضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/.

أو من خلال بوابة الثانوية العامة بالضغط على الرابط التالي http://thanwya.emis.gov.eg/.

أو من خلال بوابة مركز المعلومات بالضغط على الرابط التالي https://emis.gov.eg/.

وكان الطلاب قد أدوا امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة من 20 أغسطس حتى 30 أغسطس لعدد 118605 طلاب وطالبات من الشعب الثلاث، ودخل امتحانات الدور الثاني من رسب في مادتين أو أقل خلال امتحانات الدور الأول ، يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى ثانوية عامة 2023،

ثم تسجيل رقم جلوس الطالب أو الطالبة بعد تحديد نوع الشعبة، و الضغط على زر النتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني لتظهر جميع الدرجات بالنسبة المئوية.