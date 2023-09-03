رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجه تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية والذي كان قد انتهى التقديم فيه الإثنين الماضي 28 أغسطس 2023.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

في هذا التقرير نعرض رابط الاستعلام عن نتيجه تقليل الاغتراب 2023 والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

يمكن الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني وهو الموجود هنا.

اختيار أيقونة نتائج التنسيق (الان نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الاولى والثانية)

إضغط هنا لمعرفة النتائج.

يجب ادخال رقم الجلوس اولا وفق الشهادة الحاصل عليها الطالب ثم معرفة نتيجة الاغتراب



تنسيق المرحلة الثالثة 2023

كانت قد انتهى تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الجمعة 1 سبتمبر 2023 ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال أيام ويكون الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أيضاً.

مع العلم أن التسجيل مغلق حاليا للمرحلة الثالثة والمستفيدين و المتخلفين وسيتم إعادة فتح التسجيل لاحقا بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة.

منح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وجود فرص للدراسة بإحدى الجامعات المصرية المتميزة في التخصصات التطبيقية من خلال التقديم على منحة دراسية مقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالشراكة مع 12 جامعة مصرية في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا للعام الدراسي الجامعي 2023-2024، بإجمالي (60) منحة، وفقًا لقواعد وشروط هذه الجامعات.

كلك يمكن التقديم على منح جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، المنصورة، سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) من خلال التوجه لمكتب شئون الطلبة بكل جامعة.

يمكن التواصل مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عبر صفحاته على السوشيال ميديا للاستعلام والاستفسار بشكل أكثر عن هذه المنح المقدمة.