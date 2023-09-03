برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نقدم لطلابنا الأعزاء نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث تم غلق باب تسجيل الرغبات خلال الساعات الماضية، حيث استمرت لمدة 3 أيام، وينتظر مجموعة كبيرة من طلاب وطالبات الثانوية العامة نتيجة التنسيق.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفي هذا الإطار، كان كشف موقع التنسيق الإلكتروني غلق باب التسجيل أمام طلاب الطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى والثانية و مستنفذي الرغبات وطلاب المرحلة الثالثة، بشكل مؤقت، على أن يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخرى بعد ظهور نتيجة “ملاحق” الثانوية العامة 2023.

موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2023

وفي هذا السياق، من المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال موقع التنسيق عقب تسجيل الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2023، و المتوقع ظهور نتيجتهم خلال أسبوع تقريبا، وتواصل وزارة التربية والتعليم أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات في كنترولات الثانوية العامة 2023، و يتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.



رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة، عقب إعلانها رسميا عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التالي:

http://www.tansik.digital.gov.eg/

الخطوة الثانية: اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

الخطوة الرابعة: تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفي إطار تحديد درجات المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 من تنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على 205 درجات بنسبة 50%، في الشعب العلمية، بإجمالي عدد الطلاب 83863 طالبا، أما تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالي عدد الطلاب: 50983 طالبا، ليكون إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 134846 طالبا فقط.

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