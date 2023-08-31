متاح الآن.. توقعات تنسيق المرحلة الثالثه أدبي 2023 بالدرجات

مع بدء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة حرص الطلبة وأولياء الأمور على معرفة تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 بالدرجات عبر جوجل، وبدأت المرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة في الأسبوع المقبل، وخاصة وأن انتهت امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني، ومن الجدير بالذكر أن ستعلن النتيجة بالأسبوع القادم، ومن بعدها سيعلن مباشرة عن تنسيق المرحلة الثالثة وتكون بحد أدنى 50%.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 بالدرجات

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 بالدرجات، وتوقعات الكليات المتاحة.

توقعات كليات المرحلة الثالثة أدبي 2023

وحول توقعات كليات المرحلة الثالثة شعبة أدبي 2023، فإن تكون وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، أعلنت عن كافة الأماكن الشاغرة لشعبة أدبي لعام 2023، فهناك بعض الكليات التي سوف تكون متاحة لطلاب أدبي ومنها كلية تربية رياضية، وأيضًا كذلك كلية تربية نوعية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي

وسوف يكون الحد الأدنى بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي من نسبة نجاح مجموع 205 درجة أي بنسبة 50%، وسوف يكون التقديم من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة، وذلك سيكون من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

الدخول على "موقع تنسيق الثانوية العامةط (اضغط من هنا). بعد ذلك يقوم المستخدم بوضع “رقم الجلوس” وأيضا “الرقم السري” و"الرقم التعريفي". يضغط الطالب على كلمة “تسجيل دخول”. سوف تظهر أمام الطالب كافة البيانات الخاصة به يتطلب الآن ترتيب الكليات والمعاهد التي سيرغب في الالتحاق بها. يصل عدد الرغبات إلى حوالي 75 رغبة. بعد ذلك سضغط على حفظ بيانات ويدخل “رقم الجلوس” و"الرقم السري". كما يتطلب وضع “البريد الإلكتروني” و"رقم الهاتف الخاص" بالطالب.

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تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي