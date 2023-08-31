متاح الآن.. توقعات تنسيق المرحلة الثالثه أدبي 2023 بالدرجات
مع بدء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة حرص الطلبة وأولياء الأمور على معرفة تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 بالدرجات عبر جوجل، وبدأت المرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة في الأسبوع المقبل، وخاصة وأن انتهت امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني، ومن الجدير بالذكر أن ستعلن النتيجة بالأسبوع القادم، ومن بعدها سيعلن مباشرة عن تنسيق المرحلة الثالثة وتكون بحد أدنى 50%.
توقعات تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 بالدرجات
وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 بالدرجات، وتوقعات الكليات المتاحة.
توقعات كليات المرحلة الثالثة أدبي 2023
وحول توقعات كليات المرحلة الثالثة شعبة أدبي 2023، فإن تكون وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، أعلنت عن كافة الأماكن الشاغرة لشعبة أدبي لعام 2023، فهناك بعض الكليات التي سوف تكون متاحة لطلاب أدبي ومنها كلية تربية رياضية، وأيضًا كذلك كلية تربية نوعية.
تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي
وسوف يكون الحد الأدنى بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي من نسبة نجاح مجموع 205 درجة أي بنسبة 50%، وسوف يكون التقديم من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة، وذلك سيكون من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:
- الدخول على "موقع تنسيق الثانوية العامةط (اضغط من هنا).
- بعد ذلك يقوم المستخدم بوضع “رقم الجلوس” وأيضا “الرقم السري” و"الرقم التعريفي".
- يضغط الطالب على كلمة “تسجيل دخول”.
- سوف تظهر أمام الطالب كافة البيانات الخاصة به
- يتطلب الآن ترتيب الكليات والمعاهد التي سيرغب في الالتحاق بها.
- يصل عدد الرغبات إلى حوالي 75 رغبة.
- بعد ذلك سضغط على حفظ بيانات ويدخل “رقم الجلوس” و"الرقم السري".
- كما يتطلب وضع “البريد الإلكتروني” و"رقم الهاتف الخاص" بالطالب.
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تنسيق المرحلة الثالثة.. الأماكن المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية 2023
تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي
- تربية نوعية موسيقية دمياط.
- تربية نوعية فنية أسوان.
- تربية شعبة تربية فنية السويس.
- تربية رياضية بنين مطروح.
- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.
- تربية رياضية بنات السويس.
- تربية نوعية موسيقية عين شمس.
- المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة.
- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.
- تربية نوعية موسيقية المنصورة.
- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.
- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.
- تربية نوعية موسيقية سوهاج.
- تربية رياضية بنين السويس.
- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.
- العالي سياحة وفنادق مقطم.
- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.
- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.
- تربية نوعية موسيقية أسوان.
- تربية رياضية بنات أسيوط.
- تربية رياضية بنين أسيوط.
- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.
- تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.