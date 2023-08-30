تنسيق جامعة سيناء 2024 وخطوات التقديم المتاحة حاليا للطلاب

ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق جامعة سيناء 2024، كأحد الجامعات الأهلية التي يتقدم الكثير من من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بها بعد فتح باب التقديم.

تنسيق جامعة سيناء 2024

في هذا التقرير، نعرض تنسيق جامعة سيناء 2024 وفق ما تم إعلانه عن التنسيق للجامعة والكليات المتاحة بها.

كان التقديم متاح في جامعة سيناء الاهلية من خلال موقعها الالكتروني الموجود هنا

وجاء تنسيق الكليات المتاحة في الجامعة كالتالي

تنسيق كلية طب جامعة سيناء الأهلية 75%

تنسيق كلية الطب البيطري جامعة سيناء الأهلية 66%

تنسيق كلية صيدلة جامعة سيناء الأهلية 70%

تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة سيناء الأهلية 73%

تنسيق طب أسنان جامعة سيناء الأهلية 74%

تنسيق كلية هندسة جامعة سيناء الأهلية 65%

تنسيق كلية علوم الحاسب جامعة سيناء الأهلية 60%

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة سيناء الأهلية 55%

تنسيق كليات العلوم الأساسية جامعة سيناء الأهلية 55%

تنسيق كليات الفنون التطبيقية جامعة سيناء الأهلية 55%

تنسيق كلية الإعلام جامعة سيناء الأهلية 53%

تنسيق كلية اللغات جامعة سيناء الأهلية 55%

تنسيق كليات الاقتصاد جامعة سيناء الأهلية 55%

تنسيق كلية التربية جامعة سيناء الأهلية 55%

تنسيق كليات العلوم الاجتماعية جامعة سيناء الأهلية 55%

تنسيق كليات السياحة والفنادق جامعة سيناء الأهلية 55%

تنسيق كليات الحقوق جامعة سيناء الأهلية 55%

تنسيق كليات التمريض جامعة سيناء الأهلية 55%

تنسيق كليات الآثار جامعة سيناء الأهلية 55%

تنسيق كليات السينما جامعة سيناء الأهلية 55%

ارشادات التقديم في جامعة سيناء الأهلية

أوضحت جامعة سيناء من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن التقديم لكليات: “طب الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي” متاح فقط على قائمة الانتظار.

والتقديم “أون لاين" عبر موقع الجامعة الرسمي.

كليات: إدارة الأعمال - الهندسة- الإعلام - تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب

التقدم أونلاين عن طريق الرابط التالي (من هنا).



أو يمكن التقديم من خلال فرعي الجامعة بالعريش والقنطرة أو في المقر الإداري ببرج سما.

مع العلم ان التقديم حاليًا رغبة واحدة فقط وان الجامعة ستقوم بتحديد موعد الاختبار لاحقًا