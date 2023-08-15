74% للأسنان و70% للصيدلة بكليات جامعة سيناء

فتحت جامعة سيناء، باب القبول لكليات الجامعة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الحكومية، وكذلك الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بفرعيها في العريش والقنطرة، مع تقديم حزمة كبيرة من المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة سواء للمتفوقين أو بعض الفئات التي تواصل الجامعة منحها سنويا في إطار الدور المجتمعي للجامعة.

وبلغ الحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة الحكومية لكلية الصيدلة فرعي العريش والقنطرة 70%، و74% لكلية طب الأسنان فرعي العريش والقنطرة، و65% لكلية الهندسة فرعي العريش والقنطرة، و60% لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي فرعي العريش والقنطرة.

أما الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي فرع القنطرة فبلغ 73%، والحد الأدنى لكلية إدارة الأعمال فرع القنطرة بلغ 55%، كلية إعلام انجليزي فرع القنطرة 55%.

وأعلنت جامعة سيناء الي حزمة المنح وتشمل 15% للأشقاء، ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب الذوى الهمم بنسبة 25% ومنح تخصصية لأبناء محافظات شمال، وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسبة تصل إلي 50%، بالإضافة إلى منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المراكز البحثية.

وبلغت مصروفات جامعة سيناء فرع العريش للعام الدراسي الكامل: الصيدلة 108 آلاف جنيه، الأسنان 155 ألف جنيه، الهندسة 62 ألف جنيه، حاسبات ومعلومات41 ألف جنيه، الإدارة 52 ألف جنيه، الإعلام عربي 52 ألف جنيه.

أما مصروفات جامعة سيناء فرع القنطرة للعام الدراسي الكامل: فبلغت الصيدلة 120 ألفا و500 جنيه ، الأسنان 162 ألفا و600 جنيه، العلاج الطبيعي 117 ألفا و200 جنيه، الهندسة 69 ألف جنيه، علوم الحاسب، 53 ألفا و700 جنيه، إدارة الأعمال، 51 ألفا و600 جنيه، الإعلام إنجليزي 50 ألفا و400 جنيه، الإعلام عربي 45 ألف جنيه.