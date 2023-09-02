السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي رياضة

التنسيق
التنسيق

موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي رياضة بالدرجات من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي رياضة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي رياضة. 

رابط موقع التنسيق الإلكتروني وكيفية تسجيل الرغبات.

أتاحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رابط إلكترونى يمكن من خلاله الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة ثانوية عامة 2023 وهو https://tansik.digital.gov.eg/

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توقعات تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2023

أشارت عدة مصادر مهتمة بالشأن التعليمى إلى أحتمالية أرتفاع تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي رياضة لهذا العام عن العام الماضي، حيث ارتفع تنسيق علمي رياضة هذا العام بشكل ملحوظ عن العام الماضي، حيث كانت هناك كليات موجودة في تنسيق المرحلة الثالثة العام الماضي جاءت في المرحلة الثانية هذا العام.

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توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي رياضة بالدرجات

 

تربية العريش رياضة  205 درجة.

تربية سوهاج رياضة  219 درجة.

تربية الوادي الجديد رياضة 219 درجة.

تربية أسيوط رياضة 231 درجة.

تربية جنوب الوادي رياضة 235 درجة.

تربية المنيا رياضة 239 درجة.

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة 239.5 درجة.

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة  240  درجة.

القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول رياضة 241  درجة.

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 242 درجة.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة 242 درجة.

تربية بني سويف رياضة 242 درجة.

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات رياضة 246 درجة.

تعليمات مهمة عند كتابة الرغبات

نبهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على عدد من الإجرءات لابد من مرعاتها عند كتابة الرغبات وهي: 

ضرورة مرعاة  أ الأولوية في ترتيب الرغبات، أي يكتب الكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به أولًا. 

عدم إعطاء الرقم السري لأي شخص.

تسجيل رغبات الطالب في تنسيق 2023/2024 وفقا لأولوياته ومؤهلاته وقدراته.

تسجيل الرغبات بالجامعات لابد أن يكون بالترتيب من الأقرب جغرافيًا إلى محل إقامة الطالب إلى الأبعد.

عدم الانصياع وراء الكيانات التعليمية الوهمية والالتزام بما توفره الدولة فقط من تعليم حكومي وخاص، والجامعات الأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية.

رابط موقع التنسيق الالكتروني تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمى رياضة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق المرحله الثالثه

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