خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ايام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة ، حيث ينتظر الطلبة والطالبات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

معلومات عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 68.84%، وهي أعلى نسبة نجاح منذ 10 سنوات.

تقدم 173 ألفًا و700 طالب وطالبة لامتحانات الدور الثاني، نجح منهم 118 ألفًا و800 طالب وطالبة.

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

أعلنت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سيكون يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل، مؤكدة أن الوزارة قاربت على الانتهاء من تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لكي تستعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.

اضغط على رابط نتيجة الدور الثاني 2023.

أدخل رقم جلوسك.

اضغط على زر "عرض النتيجة".

ستظهر لك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الامتحان مباشرةً على الشاشة.

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بوابة الثانوية العامة

يمكنك أيضًا الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عن طريق تطبيق "بوابة الثانوية العامة" المتاح على الهواتف الذكية.

فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عن طريق بوابة الثانوية العامة :

افتح بوابة الثانوية العامة .

اضغط على علامة "النتيجة".

اضغط على رابط "الدور الثاني".

أدخل رقم جلوسك.

اضغط على زر "عرض النتيجة".

ستظهر لك نتيجة الامتحان مباشرةً على الشاشة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن سعادته بارتفاع نسبة النجاح في الدور الثاني، مؤكدًا أن الوزارة بذلت كل الجهود الممكنة لتوفير سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات.

ووجه مجاهد الطلاب الناجحين بالتوفيق في حياتهم العملية، مطالبًا إياهم بالاستفادة من خبراتهم الدراسية في بناء مستقبلهم.

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة للطلاب الناجحين في الدور الثاني، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.