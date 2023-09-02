السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

ايام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة ، حيث ينتظر الطلبة والطالبات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

معلومات عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 68.84%، وهي أعلى نسبة نجاح منذ 10 سنوات.

تقدم 173 ألفًا و700 طالب وطالبة لامتحانات الدور الثاني، نجح منهم 118 ألفًا و800 طالب وطالبة.

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

أعلنت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سيكون يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل، مؤكدة أن الوزارة قاربت على الانتهاء من تصحيح نتيجة الثانوية العامة  2023 الدور الثاني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لكي تستعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.

اضغط على رابط  نتيجة الدور الثاني 2023.

أدخل رقم جلوسك.

اضغط على زر "عرض النتيجة".

ستظهر لك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الامتحان مباشرةً على الشاشة.

اقرأ أيضًا

ظهرت الان نتيجة الدور الثاني 2023 عبر الموقع الرسمي

 

بوابة الثانوية العامة 

يمكنك أيضًا الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عن طريق تطبيق "بوابة الثانوية العامة" المتاح على الهواتف الذكية.

فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عن طريق بوابة الثانوية العامة :

افتح بوابة الثانوية العامة .

اضغط على علامة "النتيجة".

اضغط على رابط "الدور الثاني".

أدخل رقم جلوسك.

اضغط على زر "عرض النتيجة".

ستظهر لك نتيجة الامتحان مباشرةً على الشاشة.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

رابط موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن سعادته بارتفاع نسبة النجاح في الدور الثاني، مؤكدًا أن الوزارة بذلت كل الجهود الممكنة لتوفير سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات.

ووجه مجاهد الطلاب الناجحين بالتوفيق في حياتهم العملية، مطالبًا إياهم بالاستفادة من خبراتهم الدراسية في بناء مستقبلهم.

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة للطلاب الناجحين في الدور الثاني، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

مواد متعلقة

"لا تقلقوا".. رسالة طمأنة من التعليم العالى لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى

الموعد النهائى لإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023.. مصدر بـ"التعليم" يوضح

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

تفاصيل اقتحام منزل مواطن وتعدى ضباط إطسا على نجله داخل المركز

الإعدام لعاملة وعشيقها قتلا طفلتها بسبب كثرة البكاء فى الإسكندرية

الإعدام شنقًا لعاملة ومندوب لقتلهما طفلتها في منطقة الرمل بالإسكندرية

حقيقة فيديو منع مواطن من إقامة عزاء والدته بالفيوم

شريف الجبلى: فرصة استثمارية ضخمة فى إفريقيا بفضل مجهودات الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل