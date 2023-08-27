أيام قليلة وينتهي طلاب الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2023 من أداء امتحانات الملاحق، وينتظرون موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم .

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وللإجابة عن سؤال طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بداية الأسبوع المقبل، حيث يتم في هذة الاثناء التصحيح إلكترونياً، وأن الكنترولات تعمل أول بأول بعد انتهاء كل مادة، وتتم بدقة وعناية.

كيفية حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية

يمكن حساب النسبة المئوية في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بطريقة سهلة وبسيطة، عن طريق استخدام العلاقة التالية:

نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 = (مجموع الطالب النهائي في نتيجة الثانوية العامة 2023 ÷ المجموع الكلي ) × 100

يقوم الطالب بجمع الدرجات التي حصل عليها في كل مادة من مواد نتيجه الدور الثاني للثانوية العامة 2023 وقسمتها على المجموع الكلي لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 الاجمالية

على سبيل المثال، إذا كان مجموع الطالب في نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 360 والمجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة هذا العام 410 درجة

نسبة النجاح = (360 ÷ 410) × 100 = 87.8%

اقرأ ايضا

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 الدور الثاني

أدى طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 عدد من المواد ضمن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 وهي كالتالي:

يوم السبت الموافق 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية .

يوم الأحد الموافق 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

يوم الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

ويستمر طلاب الثانوية العامة في أداء جدول الدور الثانى للثانوية العامة 2023 في المواد التالية :

-الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

- الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.