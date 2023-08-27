الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني وخطوات الاستعلام عن ملاحق نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري جميع المحافظات من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني

وفي هذا السياق، الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2023 الدور الثاني، فى الأيام الأخيرة من شهر أغسطس، بعدما تم إرسال النتيجة إلى مشيخة الأزهر واعتمادها وللاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي: https://www.azhar.eg/results.html 

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2023 جميع المحافظات

-خطوة 1: نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري 2023 الدور الثاني عبر فتح بوابة الأزهر اضغط هنـــــــا
-خطوة 2: اكتب رقم الجلوس الخاص بك.
-خطوة 3: انقر على أيقونة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري الدور الثاني
-خطوة 4: تظهر لك النتيجة ويمكنك الاطلاع عليها بالدرجات.

وكان طلاب الصف الثالث الاعدادي الازهري قد بدأوا الامتحانات يوم 5 اغسطس، وحتى 12 من ذات الشهر، حيث تقدم نحو 45416 طالبا إلى امتحانات الدور الثاني، واقيمت الامتحانات بدون فواصل وللاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي: https://www.azhar.eg/results.html 

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

-توزيع درجات مادة أصول الدين: 100 درجة.
-توزيع درجات مادة اللغة العربية: 100 درجة.
-توزيع درجات مادة الرياضيات: 60 درجة.
-توزيع درجات مادة الفقه: 50 درجة.
-توزيع درجات مادة القرآن الكريم: 40 درجة.
-توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.
-توزيع درجات مادة العلوم: 40 درجة.
-توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية: 40 درجة.
-توزيع درجات مادة الثقافة الإسلامية: 20 درجة.
-توزيع درجات المواد غير المضافة للمجموع تكون كالتالي: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2023 جميع المحافظات

الجدير بالذكر أنه بخصوص جداول امتحانات الملاحق كان أدى الطلاب الامتحان، يوم السبت 5 أغسطس 2023، مادة الفقه ومادة اللغة العربية، وكان يوم الأحد امتحان القرآن الكريم وتجويده والثقافة الإسلامية، ويوم الاثنين اللغة العربية 2 والهندسة، والثلاثاء أصول الدين والدراسات الاجتماعية وادى الطلاب امتحانات مادة أصول الدين ورقة ثانية والعلوم وذلك يوم الأربعاء، ويوم الخميس الجبر والتربية الفنية والحاسب الآلي، والسبت والأخير اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع وللاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي: https://www.azhar.eg/results.html 

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