ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 على بوابة الأزهر، حيث يترقب الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني الإعلان عن النتائج وذلك عقب الانتهاء من الاختبارات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 على بوابة الأزهر

وفي هذا السياق، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، الاستعلام عن نتائج الملاحق من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولى: تسجيل الدخول على بوابة الأزهر من خلال الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/static/prepresults.aspx.

خطوة ثانية: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المستعلم عن النتيجة.

خطوة ثالثة: الضغط على أيقونة «نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني 2023».

خطوة رابعة: يظهر أمامك النتيجة فور اعتمادها من قبل مشيخة الأزهر وظهورها رسمياً.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني 2023

عقب انتهاء الاختبارات بدأت عمليات التصحيح والمراجعة وورصد الدرجات وإعداد كشوف النتائج ليتم إرسالها إلى مشيخة الأزهر لاعتمادها وظهورها رسمياً، فمن المتوقع أن تظهر نتائج الدور الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري 2023.

عدد طلبة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023

بلغ عدد الطلاب المتقدمين بأداء اختبارات الشهادة الإعدادية الأزهرية، 155536 طالبا وتم حضور 153717 طالبا خلال اختبارات الدور الأول، ونجح نحو 110119 طالبا بنسبة 71.64℅، ووصل عدد المتقدمين بأداء اختبارات الدور الثاني نحو 45416 طالبا.

موعد بداية المدارس 2023-2024

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث تبدأ المدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وحتى يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، على أن تكون إجازة نصف العام الدراسي توافق يوم 27 يناير 2024.