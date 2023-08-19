رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. وموعد إعلان النتائج

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا بالتزامن مع تنسيق المرحلة الثانية حيث يرغب الطلاب في الحصول على درجة أو درجتين في المواد التي يشكون في درجاتهم بها رغبة في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها خلال العام الدراسي المقبل 2023 - 2024.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

وأغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تقديم طلبات التظلمات على مواد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية 2022-2023 عبر موقع التظلمات من خلال هذا الرابط (من هنا) يوم الخميس الماضي الموافق 18 أغسطس 2023 والتي بدأت يوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري.

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم دفع رسوم التظلمات على المواد المطلوب إعادة تصحيحها والمقدرة بـ 200 جنيه للمادة الواحدة من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم حيث تعد أحد المستندات المطلوبة للتقديم وإعادة تصحيح أوراق إجابة الطالب.

موعد إعلان نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج تظلمات طلاب الشعبة العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة من خلال الموقع الإلكتروني غدا الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 ليتمكن الطلاب من التقديم في المرحلة الثانية من التنسيق والتي تم مد فترة تسجيل الرغبات بها 24 ساعة فقط حتى الساعة السابعة مساء الغد.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم توجيه كافة القائمين على إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بضرورة الدقة في تصحيح كافة المواد الدراسية ورصد الدرجات ومراجعة الكشوف بدقة لعدم وجود أخطاء فيما بعد.

موعد انطلاق العام الدراسي المقبل 2023

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 وموعد انطلاق العام المقبل محور اهتمام الملايين من المواطنين والمزمع أن ينطلق يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم والخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها مؤخرا في كافة مدارس الجمهورية حكومية وتجريبية وخاصة.

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