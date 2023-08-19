السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. وموعد إعلان النتائج

طلاب
طلاب

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا بالتزامن مع تنسيق المرحلة الثانية حيث يرغب الطلاب في الحصول على درجة أو درجتين في المواد التي يشكون في درجاتهم بها رغبة في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها خلال العام الدراسي المقبل 2023 - 2024.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

وأغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تقديم طلبات التظلمات على مواد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية 2022-2023 عبر موقع التظلمات من خلال هذا الرابط (من هنا) يوم الخميس الماضي الموافق 18 أغسطس 2023 والتي بدأت يوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري.

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم دفع رسوم التظلمات على المواد المطلوب إعادة تصحيحها والمقدرة بـ 200 جنيه للمادة الواحدة من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم حيث تعد أحد المستندات المطلوبة للتقديم وإعادة تصحيح أوراق إجابة الطالب.

أوائل الثانوية العامة فى زيارة للجامعة المصرية اليابانية

تعليم البحر الأحمر: 487 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثانى بالشهادة الثانوية

موعد إعلان نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج تظلمات طلاب الشعبة العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة من خلال الموقع الإلكتروني غدا الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 ليتمكن الطلاب من التقديم في المرحلة الثانية من التنسيق والتي تم مد فترة تسجيل الرغبات بها 24 ساعة فقط حتى الساعة السابعة مساء الغد.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم توجيه كافة القائمين على إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بضرورة الدقة في تصحيح كافة المواد الدراسية ورصد الدرجات ومراجعة الكشوف بدقة لعدم وجود أخطاء فيما بعد.

تنسيق الثانوية العامة 2023 مرحلة ثانية لجميع محافظات الجمهورية

انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

موعد انطلاق العام الدراسي المقبل 2023 

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 وموعد انطلاق العام المقبل محور اهتمام الملايين من المواطنين والمزمع أن ينطلق يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم والخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها مؤخرا في كافة مدارس الجمهورية حكومية وتجريبية وخاصة.

اقرأ أيضا

طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة : الامتحانات سهلة وفي المتناول

رابط نتيجة تظلمات الثانوية نتيجة تظلمات الثانوية تظلمات الثانوية تظلمات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

السيسى: الدولة ستحل أزمة مستلزمات ومنتجات الحياة اليومية بشكل نهائى

أول تعليق من الرئيس السيسى على أزمة الكهرباء

ذبحها وسط الشارع.. "سيدة الفيوم" من "الكوافير" إلى "القبر"

الرئيس السيسى: مصر عامل إيجابى فى حل أزمات دول الجوار.. وسياستها تتسم بالاعتدال

السيسى: الأكاديمية العسكرية تسهم فى إعداد كوادر للعمل بمؤسسات الدولة (فيديو)

السيسى: وضع 3 ملايين فدان من الأراضى الزراعية على خريطة مصر خلال أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس