تعليم البحر الأحمر: 487 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثانى بالشهادة الثانوية

انطلقت، صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس البحر الأحمر، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم عن إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، والتي تستمر أعمالها بداية من اليوم وحتى 29 أغسطس الجاري على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، لافتًا إلى أنه يؤدي عدد 487 طالبا وطالبة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية: إدارة غرب التعليمية بلجنة مدرسة علي رفيع الثانوية للبنات، إدارة الغردقة التعليمية بلجنة مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات، إدارة سفاجا التعليمية بلجنة مدرسة الشهيد سيف، إدارة القصير التعليمية بلجنة مدرسة كمال الدين حسين همام.

وأوضح وكيل تعليم البحر الأحمر أنه تم تجهيز اللجان السابق ذكرها من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيمها للمحافظة على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

ووجّه وكيل التعليم إلى مديرى الإدارات التعليمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس، فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى، وذلك فى ظل التواجد الأمني والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد، وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامة المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانة المعلم.

كما تم التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجدة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر عن أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أى مشكلة قد تواجه سير العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية.