أوائل الثانوية العامة فى زيارة للجامعة المصرية اليابانية

استقبل الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفدا من الطلاب أوائل الجمهورية بالثانوية العامة لعام 2023، بحضور الدكتور شوجي هاشيموتو، نائب رئيس الجامعة للشئون الإقليمية والدولية، والدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، والدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي، والدكتور أحمد يحيى عبيد عميد كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات.

رحب الدكتور عمرو عدلي بالطلاب الأوائل نوابغ مصر فى مقر الجامعة اليابانية، مشيدًا بما حققوه من تفوق فى الثانوية العامة متمنيًا لهم دوام التفوق.

وخلال كلمته، ألقى عدلي الضوء على نشأة الجامعة بالشراكة ‏بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية، وفلسفة التعليم بها، مشيرًا الى أن الجامعة يوجد بها 10 خبراء يابانيين مقيمين بها على مدار العام منهم النائب الاول لرئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ونائب رئيس الجامعة لشئون البحوث كما تستقبل الجامعة سنويًا 100 أستاذ يابانى للتدريس لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار إلى أن الجامعة تقدم نوعية مختلفة من التعليم حيث تقدم تعليما متطورا بآليات تعليم من الخبرات اليابانية، موضحًا أن الدراسة لا ‏تقتصر على الناحية الأكاديمية والتعليمية فقط بل تهتم بالثقافة من خلال مركز الآداب الحرة والثقافة، كما يدرس الطالب ثلاث مقررات للغة اليابانية والتفكير المنطقي والفنون والآداب لبناء شخصية الطالب.

وأوضح أن مناهج الجامعة المصرية اليابانية تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء اليابانيين، مضيفا أن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة تؤهل الخريجين للاستحواذ على فرص العمل على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي.

من جهته، قال الدكتور شوجي هاشيموتو، نائب رئيس الجامعة للشئون الإقليمية والدولية، إن الجامعة لديها شراكات علمية مع 15 جامعة من كبرى الجامعات فى اليابان، موضحًا أن الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية لإعداد الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليًا ودوليًا.

واستعرض الدكتور سامح ندا، البرامج التى تقدمها كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم تعليما بمواصفات عالمية، موضحًا أن النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة يعتمد على استخدام نظم التعليم والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التي تقوم على الطرق المعملية في التعلم، والتعلم القائم على إنجاز المشروعات البحثية، وإنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية.

وأضاف أن الجامعة تضم نخبة من أعضاء هيئة ‏التدريس من مصر واليابان وتوفر برامج منح دراسية للمتفوقين.

وقام الدكتور عمرو الطويل بتقديم عرض تعريفي عن الجامعة ومميزات النموذج اليابانى فى التعليم، واستعرض التغيرات التى تحدث فى سوق العمل، وألقى الضوء على وظائف المستقبل وبرامج الجامعة التى تواكب احتياجات سوق العمل.

خلال الزيارة قام الأوائل بجولة داخل الحرم الجامعى زاروا خلالها عددا من المعامل والقاعات الدراسية والمكتبة المركزية ومبنى الأنشطة الطلابية.

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