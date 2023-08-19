انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

بدأت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2022 /2023، حيث يمتحن طلاب وطالبات القسم العلمي مادتيِّ الفقه اللجنة الأولى، ومادة الجبر والهندسة الفراغية اللجنة الثانية، ويمتحن طلاب وطالبات القسم الأدبي مادتيِّ الفقه اللجنة الأولى ومادة التوحيد اللجنة الثانية.

واطمأن الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على الامتحانات، على مركز الأسئلة وخروج خطوط السير إلى مقر اللجان وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة من وزارة الداخلية، وتم وصولها للجان.

ثم انطلق الشيخ خميس محمد بجولة تفقدية لمتابعة الامتحانات من داخل اللجان الامتحانية، وبالتحديد لجنة معهد فتيات وبنين القويري بإدارة غرب بالدخيلة، واطمأن على باقى اللجان الامتحانية عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة، والتى أفادت بعدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات في الأسئلة، وأنها مطابقة للمنهج وكل ما ورد إليها تم تذليله واحتواؤه.

وشدد "خميس" على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة، كما شدد على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية.

ونبَّه على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات، وعدم وجود التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية من بداية البوابة.

وفي السياق ذاته، تواجد أحمد فؤاد معبد، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والمشرف على الامتحانات من قطاع المعاهد الأزهرية، الذي تابع مركز الأسئلة وخروج خطوط سير الأسئلة، وقام أيضًا بمتابعة الامتحانات من داخل اللجان الامتحانية، برفقة أحمد البرجي، مدير التعليم الثانوي.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني 449 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و428 بالقسم الأدبي، بإجمالي 877 طالبًا وطالبة.