تنسيق الثانوية العامة 2023 مرحلة ثانية لجميع محافظات الجمهورية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تنسيق الثانوية العامة 2023 مرحلة ثانية لجميع محافظات الجمهورية

تنسيق الثانوية العامة 2023 لمحافظة القاهرة 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 لمحافظة الشرقية 238 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 لمحافظة الجيزة 218 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا 215 درجة بعدما تم النزول بالتنسيق 3 درجة عن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالصف الاول الثانوى "ثانوية عامة".

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة أسيوط 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القليوبية 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية 236 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنوفية 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسماعيلية 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسكندرية 225 درجة للمرحلة الأولى و210 لتنسيق المرحلة الثانية لوجود أماكن شاغرة بالمدارس وبذلك يكون تم النزول بالمجموع 15 درجة عن تنسيق المرحلة الأولى،

كما تم اعتماد تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي للعام الدراسي 2023/ 2024 بحد أدنى 190 درجة، وذلك طبقًا للكثافات المتاحة وطلبات أولياء الأمور المقدمة .

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج 258 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة كفر الشيخ 252 درجة

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة دمياط 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة السويس 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة قنا 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بورسعيد 244.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الغربية بعد النزول بالمجموع إلى 231نزول 10 درجات عن تنسيق المرحلة الأولى

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023

1- طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وإحضار صورتين منها.

3- الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة.

4- صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.

5- البطاقة الصحية للطالب.

6- أصل شهادة النجاح في الإعدادية وصورتان منها.

7- 6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب.

8- بطاقة الاختيار.

9- 2 طابع مهن تعليمية.

10- حافظة بلاستيكية.

11- ملف ورقي للتقديم في الثانوية العامة.