طلاب بالثانوية الأزهرية: الامتحانات سهلة وفى المتناول

بدأت صباح اليوم 19 أغسطس 2023، أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم الإثنين 28- 8 -2023.

الأزهر: نوفر كل سبل الدعم للتخفيف عن الطالب في امتحان الدور الثاني

وسط اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، وعمل الأزهر الشريف على توفير كل سبل الدعم للطلاب لتخفيف الضغط عليهم، أكد الأزهر الشريف أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.

ووصل عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي إلى 49693 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

طلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية: الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

في هذا الإطار، التقت" الدستور" عددًا من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، للوقوف على مدى رضائهم عن مستوى الامتحان في الدور الثاني، والكليات التي يطمحون بالتقدم إليها فور ظهور النتيجة.

وقال كريم عبدالله، الطالب في المعهد الأزهري في منطقة العمرانية، إن امتحان الفرقة والتوحيد اليوم كان في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن الأسئلة كانت مباشرة جدًا، الأمر الذي سمح للطلاب بأداء الامتحانات دون عناء.

فيما قال محمود حسن، الطالب في المعهد الأزهري في منطقة العمرانية، إن الامتحان كان مناسبًا جدًا، وأسهل من مثيله في الدور الأول، لافتًا إلى أنه يرغب في الالتحاق بكلية الشريعة والقانون.

ونوه عادل محمد، الطالب في المعهد الأزهري في منطقة العمرانية، بأنه يأمل أن تأتي باقي الامتحانات بنفس المستوى.