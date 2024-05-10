الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشميع 125 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة في الغربية

غلق
غلق

استمرت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية شن حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من مواعيد الغلق المحددة، والإجراءات الاحترازية وإجراء الحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وذلك على مستوى المحافظة في حملات لمدة 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من إغلاق 125 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا وغير مطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة في الـ24 ساعة الماضية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ67 محلًا تجاريًا

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ67 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، ضمن سياسة الدولة في منع هدر الطاقة الكهربية.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

وعلى صعيد منفصل، تفقد محافظ الغربية، المركز التكنولوجي بقطور لمتابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء موجها بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

 كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

 

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