الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 محور اهتمام مئات الآلاف من الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني في مادة أو مادتين على الأكثر خلال شهر أغسطس الجاري، حيث يرغب الطلاب في معرفة نتائجهم قبل بداية المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023 -2024.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2023

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. استعلم عن نتيجة الدور الثاني

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 واعتمادها رسميًا خلال 15 يوم فقط أو أقل من ذلك حتى يتمكن الطلاب من التقديم في تنسيق الجامعات والالتحاق بأحد المعاهد المتاحة لهم وفقا لضوابط مكتب التنسيق.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية قد بدأت يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 وستستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 بدون فواصل زمنية سوا يوم الجمعة فقط والتي تعد الإجازة الأسبوعية الرسمية للبلاد.

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رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

يستطيع مئات الألاف من الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني في مادة أو مادتين على الأكثر الاستعلام عن نتائجهم من خلال بوابة نتائج التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الدبلومات.
  • تحديد الدور (الأول، الثاني).
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته بالتفصيل.
  • كتابة رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الخانة المطلوبة.
  • الضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة.
  • ظهور درجات الطالب في المواد التي رسب بها في الدور الأول.

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قبل تحديد موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 يرغب الكثيرين في معرفة رابط تنسيق الجامعات الإلكترونية والذي سيتم تفعيله عقب إعلان موعد تسجيل الرغبات من خلال هذا الرابط (من هنا) ويعلم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدني للتقديم في التنسيق لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

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