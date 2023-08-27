تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024.. وبرامج الكليات

زاد البحث عن تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات المصرية حيث يرغب الطلاب الذين لم يتم توزيعهم على الكليات التي يرغبون فيها وفقا لضوابط مكتب التنسيق (بسبب التوزيع الجغرافي، الحد الأدني للقبول) في الالتحاق بأحد كليات الجامعات الأهلية.

تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024

وتعد الجامعة الأهلية ببني سويف من أهم الجامعات التي تم إنشاؤها خلال العام الماضي 2023 وتم اعتمادها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحتوي على 20 كلية، ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلهما الالتحاق بها وفقا لقائمة تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 :-

الحد الأدني للقبول في كلية الطب البشري 80%.

الحد الأدني للقبول في كلية العلاج الطبيعي 78%.

الحد الأدني للقبول في كلية طب الأسنان 78%.

الحد الأدني للقبول في كلية الصيدلة 72%.

الحد الأدني للقبول في كلية الطب البيطري 68%.

الحد الأدني للقبول في كلية الهندسة 68 %.

الحد الأدني للقبول في كلية الحاسب الآلي 62%.

الحد الأدني للقبول في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.

الحد الأدني للقبول في كلية العلوم الأساسية 55%.

الحد الأدني للقبول في كلية الفنون التطبيقية 55%.

الحد الأدني للقبول في كلية الإعلام 55%.

الحد الأدني للقبول في كلية اللغات والترجمة 55%.

الحد الأدني للقبول في كلية الاقتصاد 55%.

الحد الأدني للقبول في كلية التربية 55%.

الحد الأدني للقبول في كلية العلوم الاجتماعية 55%.

الحد الأدني للقبول في كلية السياحة والفنادق 55%.

الحد الأدني للقبول في كلية الحقوق 55%.

الحد الأدني للقبول في كلية التمريض 55%.

الحد الأدني للقبول في كلية الآثار 55%.

برامج كليات جامعة بني سويف الأهلية 2023

جاءت برامج كليات جامعة بني سويف الأهلية 2023-2024 كما يلي:-

كلية الطب البشري يشمل برنامج الطب والجراحة.

كلية طب الفم والأسنان يشمل برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

كلية العلاج الطبيعي يشمل برنامج العلاج الطبيعي.

كلية الهندسة يشمل برنامج الطاقة الجديدة والمستدامة وبرنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية.

كلية الإعلام يشمل برنامج الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي يشمل برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبرنامج هندسة الأمن السيبراني وبرنامج المعلوماتية الطبية.

كلية الآداب يشمل برنامج علم النفس الإكلينيكي وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات.