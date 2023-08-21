تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 والبرامج الدراسية بالكليات

يزداد البحث من الطلاب وأولياء الأمور من مختلف أنحاء الجمهورية عبر محركات البحث جوجل للاستعلام عن تنسيق الالتحاق بجامعة بني سويف الأهلية للعام الدراسي 2023/2024.

تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الالتحاق بكليات جامعة بني سويف الأهلية 2023 وهي كلية الطب البشري 80٪، كلية الأسنان 78 ٪، كلية العلاج الطبيعي 76٪، كلية الصيدلة 72٪، كلية الطب البيطري 68٪، كلية الهندسة 68٪، كلية علوم الحاسب 60٪، كليات الإعلام والتمريض والعلوم والتجارة والآداب، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 53٪.

تخصيص 42 فدانً لانشاء جامعة بني سويف الأهلية

خصصت الدولة 42 فدانا بمجمع شرق النيل لإنشاء جامعة بني سويف الأهلية بتكلفة بلغت 3 مليار جنيه بعد تجهيزها على أحدث الإمكانيات العالمية وبمواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة، لتعد صرحاً تعليمياً جديداً تم بناؤه بأحدث الإمكانيات، حيث بدأت الدراسة العام الماضي داخل 11 كلية في 15 تخصصا، حيث تأتي الجامعة

ضمن الجامعات التي أنشأتها الدولة ضمن خطة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وخدمة الطلاب، بعدما وجه الرئيس السيسي بإنشائها داخل عدد من المحافظات ومن بينها محافظة بنى سويف.

برامج حديثة للتأهيل لسوق العمل

البرامج التى تم افتتاحها داخل كليات جامعة بنى سويف الأهلية المختلفة تعمل على تأهيل الخريج ليكون قادر على العمل فى مجالات مختلفة فى السوق المحلية أو العالمي، من خلال معامل وقاعات تدريس حديثة تم تزويدها بأحدث الإمكانيات لطرق التدريس.

برامج كليات جامعة بني سويف الأهلية

تشمل برامج كليات جامعة بني سويف الأهلية وهي كلية الطب البشري برنامج الطب والجراحة"، كلية طب الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان»، كلية العلاج الطبيعي «برنامج العلاج الطبيعي»، وكلية الهندسة «برنامج الطاقة الجديدة والمستدامة» و«برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية».

كلية الإعلام برنامج «الإنتاج التلفزيوني والسينمائي»، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي «برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبرنامج هندسة الأمن السيبراني وبرنامج المعلوماتية الطبية»، كلية الآداب «برنامج علم النفس الإكلينيكي وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات».

كلية العلوم برنامج «علوم المواد وتكنولوجيا النانو»، كلية التجارة «برنامج نظم ومعلومات الأعمال»، كلية التمريض «برنامج التمريض»، كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء «برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة».