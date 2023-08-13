الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن مصروفات الجامعات الأهلية، وذلك قبل بدء التنسيق فيها والتى من المفترض أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة فى هذا السياق ترصد الدستور جميع مصروفات الجامعات الأهلية.

مصروفات الجامعات الأهلية 2023 
 

- مصروفات جامعة أسيوط الأهلية: كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه .
- مصروفات جامعة أسيوط الأهلية: كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة أسيوط الأهلية: كلية الطب 90 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة أسيوط الأهلية: كلية طب الأسنان 75 ألف جنيه مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية.
- مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية: كلية طب الأسنان 80 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الهندسة 45 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه.
مصروفات جامعة بنها الأهلية.
- مصروفات جامعة بنها الأهلية: كلية الطب البشرى 90 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنها الأهلية: كلية الهندسة 90 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنها الأهلية: كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى 45 ألف جنيه .
- مصروفات جامعة بنها الأهلية: كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنها الأهلية: كلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه.


مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية
 

- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الطب والجراحة 85 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الهندسة 55 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 35 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية العلوم 30 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الإعلام 30 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية التجارة 30 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الآداب 30 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية التمريض 25 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه.
 

مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية
 

- مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية: كلية طب الأسنان 80 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الهندسة 45 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية: كلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه.
مصروفات جامعة بنها الأهلية.
- مصروفات جامعة بنها الأهلية: كلية الطب البشري 90 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنها الأهلية: كلية الهندسة 90 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنها الأهلية: كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 45 ألف جنيه .
- مصروفات جامعة بنها الأهلية: كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنها الأهلية: كلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024.. ومؤشرات التنسيق


مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية
 

- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الطب والجراحة 85 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الهندسة 55 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 35 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية العلوم 30 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الإعلام 30 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية التجارة 30 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية الآداب 30 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية التمريض 25 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية: كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه .
 

مصروفات جامعة الملك سلمان

- مصروفات جامعة الملك سلمان: مصروفات كلية الطب البشري 105 آلاف جنيه.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية طب الأسنان 97 ألف جنيها.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية الطب البيطري 60 ألف جنيها.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية علوم التمريض 31 ألف جنيها.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية الصيدلة 85 ألف جنيها.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية الهندسة والحاسبات 69 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية الهندسة المعمارية 69 ألف جنيه.
مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية الفنون 49 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه، ويتم دفع المصروفات مقسومة على الترمين.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.
- مصروفات الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.
- مصروفات العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه، ويتم دفع المصروفات مقسمة على ترمين.
- مصروفات كلية الدراسات القانونية 45 ألف، ويتم دفعها مقسمة على الترمين.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.
- مصروفات جامعة الملك سلمان: كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

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