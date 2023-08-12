مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024.. ومؤشرات التنسيق

زاد البحث عن مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024 قبل الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وذلك لإلحاق أبنائهم بها حيث يترقب مئات الألاف من الأسر المصرية حاليا المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى وموعد انطلاق المرحلة الثانية.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024

تتراوح مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024 الدراسية من 44 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي يلجأ إليها الكثير من الطلاب في حالة عدم ترشيحه للكلية التي يرغب فيها وفقا لقواعد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

مصروفات كلية الطب البشري 155 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان 145 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية 70 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة 70 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإدارة والاقتصاد 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات 75 ألف جنيه.

مصروفات كلية التمريض 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الصحية 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإعلام 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الآثار والإرشاد السياحى 40 ألف جنيه.

مصروفات كلية التربية الخاصة 40 ألف جنيه.

مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

يمكن معرفة تنسيق الجامعات الأهلية خلال العام المقبل 2023-2024 والتي سيلجأ إليها الكثير من الأسر المصرية لإلحاق أبنائهم بها في حالة عدم ترشيحهم للكليات التي يرغبون في دراسة علومها وإليكم المؤشرات الأولية للتنسيق :-

تنسيق كلية الطب البشري 82%.

تنسيق كلية طب الأسنان 82%.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 78%.

تنسيق كلية الصيدلة 74%.

تنسيق كلية الطب البيطري 70%.

تنسيق كلية الهندسة 68%.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 62%.

تنسيق كلية العلوم الصحية 62%.

تنسيق كلية اللغات والترجمة 60%.

تنسيق كلية التمريض 59%.

تنسيق كلية الإعلام 85%.

تنسيق كلية الآثار والإرشاد السياحي 80%.

تنسيق كلية الإدارة والاقتصاد 80%.

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