السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024.. ومؤشرات التنسيق

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

زاد البحث عن مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024 قبل الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وذلك لإلحاق أبنائهم بها حيث يترقب مئات الألاف من الأسر المصرية حاليا المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى وموعد انطلاق المرحلة الثانية.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024

تتراوح مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024 الدراسية من 44 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي يلجأ إليها الكثير من الطلاب في حالة عدم ترشيحه للكلية التي يرغب فيها وفقا لقواعد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

  • مصروفات كلية الطب البشري 155 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية طب الأسنان 145 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الصيدلة 95 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية 70 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الهندسة 70 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الإدارة والاقتصاد 55 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات 75 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية التمريض 50 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية العلوم الصحية 50 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الإعلام 55 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الآثار والإرشاد السياحى 40 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية التربية الخاصة 40 ألف جنيه.

موعد نتيجة التنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي

مع ختام مدة الرغبات.. قراءة فى أبرز مظاهر المرحلة الأولى من التنسيق 2023

مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

يمكن معرفة تنسيق الجامعات الأهلية خلال العام المقبل 2023-2024 والتي سيلجأ إليها الكثير من الأسر المصرية لإلحاق أبنائهم بها في حالة عدم ترشيحهم للكليات التي يرغبون في دراسة علومها وإليكم المؤشرات الأولية للتنسيق :-

  • تنسيق كلية الطب البشري 82%.
  • تنسيق كلية طب الأسنان 82%.
  • تنسيق كلية العلاج الطبيعي 78%.
  • تنسيق كلية الصيدلة 74%.
  • تنسيق كلية الطب البيطري 70%.
  • تنسيق كلية الهندسة 68%.
  • تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 62%.
  • تنسيق كلية العلوم الصحية 62%.
  • تنسيق كلية اللغات والترجمة 60%.
  • تنسيق كلية التمريض 59%.
  • تنسيق كلية الإعلام 85%.
  • تنسيق كلية الآثار والإرشاد السياحي 80%.
  • تنسيق كلية الإدارة والاقتصاد 80%.

اقرأ أيضا 

تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2023

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات مصروفات كلية الطب البشري مصروفات كلية العلاج الطبيعي

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وأسعار الحلوى

بالأدلة.. تاريخ العلاقة المريبة بين المخابرات البريطانية والجماعة الإرهابية

اكتشف علاقتها بقريبه.. سيدة تقتل زوجها فى الشرقية

الذكاء الاصطناعي يحرج عمرو دياب أمام جمهوره.. والهضبة يتجاهل الرد

القبض على "مستريح المنظفات" بالغربية

مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار خلال اليومين الماضيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين