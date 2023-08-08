قائمة مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024 ومؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2023

تصدرت مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024 وتنسيق الجامعات الخاصة 2023 قائمة بحث واهتمام الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 خلال الفترة الجارية، تزامنًا مع استمرار أعمال تسجيل رغبات تنسيق الكليات المرحلة الأولى في الجامعات الحكومية.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المصاريف الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

وتراوحت قيمة المصروفات الدراسية ما بين 40 ألف جنيه للدراسة في إحدى كليتي الآثار والإرشادر السياحي، أو التربية الخاصة، إلى 155 ألف جنيه للدراسة في كلية الطب البشري.

وحددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024 قيمة المصروفات وفقا لكل كلية على النحو التالي:-

مصاريف كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 155 ألف جنيه.

مصاريف كلية الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 145 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 95 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية الآثار والإرشادر السياحي: 40 ألف جنيه.

مصروفات كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022-2023

في السياق ذاته، تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 خلال الفترة المقبلة.

وكانت الوزارة قد حددت تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي الماضي 2022-2023 على النحو التالي:-