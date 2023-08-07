مصاريف جامعتي مصر الدولية و6 أكتوبر 2023 الخاصة لجميع الكليات

تختلف مصاريف الجامعات الخاصة 2023 من جامعة لأاخرى وعلى حسب التخصصات التي يتم تدريسها ، ويتم إعلان مصاريف الجامعات الخاصة 2023 على الموقع الإلكتروني الخاص بكل جامعة قبل بداية كل عام دراسي جديد.

مصاريف الجامعات الخاصة

ومع بدأ التقديم في الجامعات تعرض الدستور مصاريف الجامعات الخاصة 2023 في جامعتي مصر الدولية ، وجامعة 6 أكتوبر جميع التخصصات .

مصاريف جامعة مصر الدولية 2023

كلية الألسن: 35 ألف و700 جنيه قسط الترم الأول، و35 ألف و700 جنيه قسط الترم الثاني، وال الإدارية 11 ألف.

كلية الهندسة: 47 ألف و300 جنيه قسط أول، و47 ألف و300 جنيه قسط ثاني، و12 ألف مصروفات إدارية.

كلية الصيدلة: 55 ألف و125 جنيه قسط أول، و55 ألف و125 جنيه قسط ثاني، 12 إدارية.

كلية طب الفم والأسنان: 11 ألف و625 جنيه قسط أول، و100 ألف و625 جنيه قسط ثاني، و18 ألف مصروفات إدارية.

كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية: 49 ألف و350 جنيه قسط أول، و49 ألف و350 جنيه قسط ثاني، وال الإدارية 15 ألف.

كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه قسط أول، و50 ألف قسط ثاني، والمصروفات الإدارية 11 ألف.

كلية الإعلام: 49 ألف و350 جنيه قسط أول، و49 ألف و350 جنيه قسط ثاني، وال الإدارية 15 ألف.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023

كلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر 55 ألف جنيه القسط الأول 35 ألف جنيه القسط الثاني 20 ألف جنيه.

كلية الاعلام وفنون الاتصال جامعة 6 أكتوبر 38 ألف جنيه القسط الأول 23 ألف جنيه القسط الثاني 15 ألف و500

كلية الاقتصاد قسم عربي جامعة 6 أكتوبر 33 ألف جنيه القسط الأول 20 ألف جنيه القسط الثاني 13 ألف جنيه

كلية الاقتصاد قسم برنامج IMC جامعة النمسا 44 ألف جنيه القسط الأول 26 الف جنيه القسط الثاني 18 ألف جينه

كلية الاقتصاد قسم انجليزي جامعة 6 أكتوبر 50 ألف جنيه القسط الأول 30 ألف جنيه القسط الثاني 20 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحساب 40 ألف جنيه القسط الأول 24 ألف جنيه القسط الثاني 16 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر 44 ألف جنيه القسط الأول 26 ألف جنيه القسط الثاني 18 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر قسم انجليزي 35 ألف جنيه القسط الأول 21 ألف جنيه القسط الثاني 14 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر باقي الأقسام 30 ألف جنيه القسط الأول 18 ألف جنيه القسط الثاني 12 ألف جنيه

كلية التمريض جامعة 6 أكتوبر التمريض التخصصي 35 ألف جنيه القسط الأول 21 ألف جنيه والقسط الثاني 14 ألف جنيه.