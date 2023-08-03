الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تبدأ من 40 ألف جنيه.. مصاريف الجامعات الأهلية 2023

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

مع قرب موعد التقديم في الجامعات.. شغل بال الطلاب وأولياء الأمور معرفة مصاريف الجامعات الأهلية 2023 عبر “جوجل”، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة في اليومين الماضيين، حيث يفضل بعض الطلبة الالتحاق بهذه النوعية في الجامعات الحديثة والتي تعتمد على المناهج التعليمية المتطورة، كما تتميز بانخفاض في تنسيق القبول بها، وذلك بالمقارنة مع تنسيق الجامعات الحكومية.

مع العلم أن تنسيق الجامعات الأهلية سيقل عن تنسيق الجامعات الخاصة، ويكون أقل بنسبة 5% فقط، ولا يخضع فيه الطالب لقواعد التوزيع الجغرافي للكليات في عام 2023 والمعمول به في التنسيق الحكومي.

بعد ظهور نتيجة الثانوية.. تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية لعام 2023

تبدأ من 40 ألف جنيه.. مصاريف الجامعات الأهلية 2023

يستعرض "الدستور" في هذا التقرير مصاريف الجامعات الأهلية 2023، 

وتقل مصاريف الجامعات الأهلية في عام 2023، ولا تهدف للربح، وسيتم إنفاق مصروفاتها على التطوير للعملية التعليمية وتنمية كافة الأبحاث العلمية، ولا توجد وجود أي اختلافات بين جميع الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية وتكون من الناحية الإدارية، ولأن كلاهما ستخضعان لإشراف المجلس الأعلى للجامعات.

وفقا لوزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، وهناك عدد 20 جامعة أهلية بمصر وسنوضحهم لكم كالتالي:

  1. جامعة الملك سلمان الدولية وتضم 13 كلية.
  2. جامعة العلمين الدولية، وتضم 8 كليات.
  3. جامعة الجلالة، وتضم 12 كلية.
  4. جامعة المنصور الجديدة، وتضم 8 كليات.
  5. الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية.
  6. جامعة النيل الأهلية.
  7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
  8. جامعة مصر للمعلوماتية.

 وعدد من الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، وأن قد تم إنشائها طبقا للقرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022.

مصاريف الجامعات الأهلية طب بشري

  • مصاريف الطب والجراحة بجامعة الملك سلمان: 115 ألف جنيه.
  • مصاريف الطب البشري بجامعة المنصورة الجديدة: 105 ألف جنيه.
  • مصاريف الطب البشري بجامعة المنصورة الاهلية: 110 ألف جنيه.
  • مصاريف الطب البشري بجامعة الزقازيق الأهلية: 110 ألف جنيه
  • مصاريف كلية الطب البشري بجامعة الإسكندرية الأهلية: 145 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية

  • كلية الطب البشري: 110 ألف جنيها.
  • كلية طب الأسنان: 90 ألف جنيها.
  • كلية الصيدلية: 75 ألف جنيها.
  • كلية الهندسة: 56 ألف جنيها.
  • كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: 30 ألف جنيها.

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مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023

  • كلية الطب البشري: 110 ألف جنيه.
  • كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 100 ألف جنيه.
  • كلية الصيدلية: 80 ألف جنيه.
  • كلية التمريض: 40 ألف جنيه.
  • كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.
  • كلية التجارة: 40 ألف جنيه.
  • كلية الحاسبات والمعلومات: 50 ألف جنيه.

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