مع قرب موعد التقديم في الجامعات.. شغل بال الطلاب وأولياء الأمور معرفة مصاريف الجامعات الأهلية 2023 عبر “جوجل”، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة في اليومين الماضيين، حيث يفضل بعض الطلبة الالتحاق بهذه النوعية في الجامعات الحديثة والتي تعتمد على المناهج التعليمية المتطورة، كما تتميز بانخفاض في تنسيق القبول بها، وذلك بالمقارنة مع تنسيق الجامعات الحكومية.

مع العلم أن تنسيق الجامعات الأهلية سيقل عن تنسيق الجامعات الخاصة، ويكون أقل بنسبة 5% فقط، ولا يخضع فيه الطالب لقواعد التوزيع الجغرافي للكليات في عام 2023 والمعمول به في التنسيق الحكومي.

تبدأ من 40 ألف جنيه.. مصاريف الجامعات الأهلية 2023

يستعرض "الدستور" في هذا التقرير مصاريف الجامعات الأهلية 2023،

وتقل مصاريف الجامعات الأهلية في عام 2023، ولا تهدف للربح، وسيتم إنفاق مصروفاتها على التطوير للعملية التعليمية وتنمية كافة الأبحاث العلمية، ولا توجد وجود أي اختلافات بين جميع الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية وتكون من الناحية الإدارية، ولأن كلاهما ستخضعان لإشراف المجلس الأعلى للجامعات.

وفقا لوزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، وهناك عدد 20 جامعة أهلية بمصر وسنوضحهم لكم كالتالي:

جامعة الملك سلمان الدولية وتضم 13 كلية. جامعة العلمين الدولية، وتضم 8 كليات. جامعة الجلالة، وتضم 12 كلية. جامعة المنصور الجديدة، وتضم 8 كليات. الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية. جامعة النيل الأهلية. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر. جامعة مصر للمعلوماتية.

وعدد من الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، وأن قد تم إنشائها طبقا للقرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022.

مصاريف الجامعات الأهلية طب بشري

مصاريف الطب والجراحة بجامعة الملك سلمان: 115 ألف جنيه.

مصاريف الطب البشري بجامعة المنصورة الجديدة: 105 ألف جنيه.

مصاريف الطب البشري بجامعة المنصورة الاهلية: 110 ألف جنيه.

مصاريف الطب البشري بجامعة الزقازيق الأهلية: 110 ألف جنيه

مصاريف كلية الطب البشري بجامعة الإسكندرية الأهلية: 145 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية

كلية الطب البشري: 110 ألف جنيها.

كلية طب الأسنان: 90 ألف جنيها.

كلية الصيدلية: 75 ألف جنيها.

كلية الهندسة: 56 ألف جنيها.

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: 30 ألف جنيها.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023