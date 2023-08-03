مع إعلان نتيجة الثانوية العامة في كافة المحافظات، يشغل أذهان الطلاب معرفة رابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى في تنسيق 2023، للالتحاق بالمرحلة الجامعية وفقا لرغباتهم، وكشفت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي حول الحد الأدني للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 لطلبة الشعب الثلاث في الثانوية العامة «شعبة الأدبي، شعبة علمي علوم، شعبة علمي رياضة».

تنسيق 2023.. رابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، والحد الأدنى للتنسيق.

تنسيق الجامعات 2023

كشفت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، عن ميعاد تسجيل رغبات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023، ومن الجدير بالذكر بدء التسجيل بداية من يوم السبت القادم الموافق يوم 5 أغسطس 2023، وسيستمر تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 إلى يوم الأربعاء الموافق يوم 9 أغسطس.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023

تتيح وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2023 في الدور الأول، موقع التنسيق الإلكتروني من أجل تسجيل رغبات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023، طبقا للحد الأدنى، الذي قد أعلنته الوزارة، وسيتاح التسجيل من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الأدبي

ومن الجدير بالذكر أن أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي الحد الأدنى للتنسيق الجامعات 2023 في المرحلة الأولى لطلبة الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، حيث تقرر الحد الأدنى في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023 للأدبي من مجموع 289.5 درجة أي أن تكون المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023 للأدبي من مجموع 70.61% فأكثر.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب علمي رياضة

وأوضحت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي أن تكون نسبة الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023 لطلبة الشعبة العلمية في قسم رياضة مجموع 342 درجة، أي أن تكون المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات 2023 لطلبة علمي رياضة من مجموع 83.41% فأكثر.