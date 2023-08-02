الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اللينك فعال| رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات تسجيل رغبات الكليات 2023

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني

مع قرب موعد التسجيل في تنسيق الجامعات 2023 في المرحلة الأولى شغل بال الطلاب وأولياء أمورهم معرفة رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات تسجيل الرغبات عبر جوجل، وخاصة أن هناك بعض الكليات ستتطلب اجتياز اختبارات القدرات من أجل الالتحاق بها.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

وتنشر “الدستور” في السطور القادمة موعد التسجيل في اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وخطوات التسجيل.

ومن المقرر أن سيتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلبة الثانوية العامة 2023 للحجز باختبارات القدرات اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، وذلك طبقا للموعد المعلن سابقًا من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكون برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للتسجيل في اختبارات القدرات 2023

ويمكن لكل من يرغب بالتسجيل في اختبارات القدرات 2023 من طلبة الثانوية العامة وتكون قبل انتهاء المدة المحددة، والدخول على لينك موقع التنسيق الإلكتروني للحجز من هنا.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023

  • الحد الأدنى للتنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 في الشعبة الأدبية: مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر - ويكون عدد الطلاب: 74923.
  • الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 في الشعبة العلمية: مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر - ويكون عدد الطلاب: 22304.
  • الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 في الشعبة الهندسية: مجموع 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر - ويكون عدد الطلاب: 15013.

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تنسيق المرحلة الأولى 2023

ويبدأ تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 للكليات في يوم السبت الموافق 5/8/2023 وإلى يوم الأربعاءالموافق 9/8/2023 وذلك يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: (من هنا) وإتباع الخطوات التالية:

  1. قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).
  2. ثم قم بإدخال رقم الجلوس وكتابة الرقم السري الخاص بك.
  3. ثم قم بإدخال رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

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