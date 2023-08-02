مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي بالدرجات والنسبة المئوية

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات حرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة تنسيق الكليات 2023 أدبي لكل الكليات، بالدرجات والنسبة المئوية، وذلك لمعرفة الكلية التي سيلتحقون بها، لضمان مستقبل أبناءهم.

تنسيق الكليات 2023 أدبي لكل الكليات

ويستعرض «الدستور» في هذه السطور مؤشرات تنسيق كليات الأدبي لعام 2023-2024 للقسم الأدبي، وذلك بالدرجات والنسبة المئوية، بعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة في 2023 بشكل رسمي.

ويحق للطلبة الحاصلين على شهادات الدراسة في مرحلة الثانوية العامة في القسم الأدبي الالتحاق في المرحلة الجامعية بعشرات التخصصات، وذلك بناء على مجموع كل طالب.

ويفتح مكتب التنسيق الباب لتسجيل رغبات طلبة الشعبة الأدبية للدخول في الكليات لترشيحهم بالكليات المختلفة، وذلك قبل ظهور النتيجة، وننشر توقعات الحدود الدنيا في كل كلية بالدرجات والنسبة المئوية.

مؤشرات تنسيق أدبي 2023 للثانوية العامة

كشف وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، بصفته الدكتور رضا حجازي، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن جميع إحصاءات نتائج الثانوية العامة 2023 عن الانخفاض لنسب الطلاب بشرائح المجموع، وهو ما سوف يؤدي لانخفاض الحدود الدنيا للقبول في كليات الأدبي، وتكون على النحو التالي:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: تكون 336 درجة بنسبة 82%.

كلية الألسن: تكون 325 درجة بنسبة 79.3%.

كلية الإعلام: تكون 312 درجة، بنسبة 76.1%.

كلية الآثار: 311 درجة بنسبة 75.9%.

كلية التربية: تكون 271 درجة بنسبة 66.1%.

كلية الآداب انتظام: تكون 268 درجة بنسبة 65.4%.

كلية التجارة انتظام: تكون 260 درجة بنسبة 63.5%.

كلية الحقوق انتظام: 249 درجة بنسبة 60.7%.

كلية التربية الرياضية: تكون 200 درجة بنسبة 48.8%.

إحصاءات نتيجة الثانوية العامة في الدور الأول 2022-2023

عقدت امتحانات الدور الأول في شهادة إتمام الدراسة في مرحلة الثانوية العامة 2022-2023، وذلك خلال الفترة من يوم 12 يونيو 2023 إلى يوم 13 يوليو 2023، حيث أن تقدم لخوضها عدد 783 ألفا و25 طالبا وطالبة، وتم توزيعهم على حوالي 2098 لجنة سير بمستوى الجمهورية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني أن يكون 391 ألفا و671 طالبا وطالبة من الشعبة العلمية قد أدوا الامتحانات، بينما التحق في الشعبة الهندسية عدد 98 ألفا و650 طالبا وطالبة، وعدد 276 ألف طالب وطالبة في الشعبة الأدبية.

وبالنسبة لمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا «STEM»، وصل عدد الطلبة إلى عدد 1824 طالبا وطالبة، كما أن امتحن عدد 255 طالبا وطالبة من الطلاب المكفوفين شفويا.