الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح.. لينك تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 وأماكنها

مع إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي شغل بال الطلاب وأولياء الأمور معرفة لينك تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، وهي الشغل الشاغل للطلبة عقب ظهور النتيجة، إذ يبحث الطلبة عن رابط وموعد تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023 وأماكن التظلم في المحافظات، لمن أجل التظلم على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 الخاصة بهم.

لينك تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

وتستعرض “الدستور” في السطور القادمة لينك تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، وموعد تقديمها، وأماكن التظلم في المحافظات.

موعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

ويبدأ موعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة في 2023 بـمدة 24 ساعة رسميًا بموقع وزارة التربية والتعليم.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

وجاء رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 من خلال الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم 2023 وتكون كالاتي (من هنا).

خطوات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

  • ويدخل طالب الثانوية العامة لعام 2023 وتكون على رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.
  • ويتم دفع رسوم المادة وقدرها حوالي 300 جنيه مصري، وذلك لعمل تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023 في كل مادة، إذ سيتم إيداع المبلغ بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا ويكون هذا عبر منافذ التحصيل المعتمدة من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • ويجب متابعة لينك تظلمات الثانوية العامة 2023 وذلك من أجل تحديد موعد الحضور لمقر التقدير المركزي.

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023| لينك موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات برقم الجلوس الرسمي

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

وتختلف أماكن تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات وقد جاءت الأماكن كالاتي:

  • جاءت أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بمحافظة الإسكندرية، ومحافظة الغربية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، بقطاع الإسكندرية (أ)، في داخل مدرسة المشير أحمد إسماعيل في شارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.
  • وقد جاءت أماكن تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023 بمحافظة الدقهلية والشرقية ودمياط، في داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين في شارع أحمد ماهر في مدينة المنصورة، حيث أن توجد هناك لجنة النظام والمراقبة بقطاع المنصورة (ب).
  • وجاءت أماكن تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسيوط والمنيا، ومحافظة سوهاج والوادي الجديد، في داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية في شارع عدلي، وذلك بجوار هيئة الأبنية التعليمية في محافظة أسيوط.

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