الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استخرج نتيجتك.. نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

حالة من الترقب والانتظار يترقبها طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ وأولياء أمورهم معرفة موعد إعلان نتائج الامتحانات، ويزداد التساؤل عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، وبدء تنسيق المرحلة الأولي لكافة الجامعات ٢٠٢٣، وذلك سيشمل تنسيق الكليات لعام ٢٠٢٣ أدبي، وتنسيق الكليات ٢٠٢٣ علمي.

استخرج نتيجتك.. نتيجة الثانوية العامة 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة نتيجة الثانوية العامة 2023، و كيفية التقدم لتنسيق الجامعات، وموعد إعلانها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 ، وذلك على بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، عقب أن سيتم اعتمادها رسمياً من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

وكشفت وزارة التربية و التعليم في مصر عن إعلان نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٣ عقب أسبوعين من الانتهاء لامتحانات الثانوية العامة لعام 2023،  ومن الجدير بالذكر أن سيتم إعلان النتيجة قريبا في نهاية الشهر الحالي.

ويتيح موقع الدستور بكل سهولة ويسر معرفة نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات من خلال الرابط التالي من هنا.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى ٢٠٢٣

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أنه يكون من المفترض إطلاق تنسيق المرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، حيث سيتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لكافة الشعب.

رابط نتيجة الثانوية العامة بالدرجات 2023

رسميا.. درجات نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط تنسيق الكليات ٢٠٢٣

القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الالكتروني في شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتكون الخدمة مجانية متاحة وذلك من خلال الموقع التالي: من هنا.

كيفية التقدم لتنسيق الجامعات 2023

ويتاح للطالب التقدم والتسجيل في تنسيق الجامعات ٢٠٢٣  ويكون عن طريق الحاسب الشخصي أو من خلال أي حاسب مُتصل بالشبكة او يكون عن طريق اجهزة الحاسب التي تكون متواجدة في داخل معامل التنسيق بالجامعات وسوف يكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة وذلك طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ حوالي 75 رغبة.

نسب نجاح الثانوية العامة لعام 2023 

تحمل نسب نجاح الثانوية العامة لعام 2023 بشرى سارة للطلبة، حيث أوضحت مصادر مسئولة أن تكون نسب نجاح الثانوية العامة في هذا العام أعلى من العام الماضي، وحيث أن أشار المصدر إلى أن نسبة نجاح الثانوية العامة في 2023 اقتربت من مجموع 80% ويتاح أت تتخطاها، وستحسمها المواد المتبقية، وقد جاء نسبة نجاح العام الماضي حوالي %75.04.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد ظهورها في المدارس

وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا

مؤشرات تنسيق 2023

تتجه مؤشرات تنسيق لعام 2023 إلى الارتفاع لأن جميع مؤشرات نسب نجاح الطلبة أعلى من العام الماضي، وستحدد وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي تنسيق الكليات في 2023 على ثلاثة مراحل، وتكون المرحلة الأولى ستشمل كليات القمة وجكبع أصحاب المجموعات الكبير، بينما المرحلة الثانية سوف تشمل عدد قليل في  كليات القمة وباق الكليات المتوسطة في متنوع المجالات، بينما يكون تنسيق المرحلة الثالثة سوف يكون من نصيب الطلاب أصحاب المجاميع القليلة، وسيتوفر به عدد من الكليات مع عدد من المعاهد العليا، وسيفتح موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل للرغبات، في منتصف شهر أغسطس المقبل.

اقرأ ايضا

نتيجة 3 ثانوي 2023| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

علمي/ادبي.. استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 لـ "جميع المحافظات"

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وخطوات حساب النسبة المئوية

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

نتيجة 3 ثانوي 2023| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

 

استخرج نتيجتك نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجه الثانويه العامه الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة نتيجتك نتيجة نتائج الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لينك نتيجة الثانوية العامة نتيجة ثانوية عامة نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا وخطوات الاستعلام برقم الجلوس فقط

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان