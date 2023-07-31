حالة من الترقب والانتظار يترقبها طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ وأولياء أمورهم معرفة موعد إعلان نتائج الامتحانات، ويزداد التساؤل عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، وبدء تنسيق المرحلة الأولي لكافة الجامعات ٢٠٢٣، وذلك سيشمل تنسيق الكليات لعام ٢٠٢٣ أدبي، وتنسيق الكليات ٢٠٢٣ علمي.

استخرج نتيجتك.. نتيجة الثانوية العامة 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة نتيجة الثانوية العامة 2023، و كيفية التقدم لتنسيق الجامعات، وموعد إعلانها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 ، وذلك على بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، عقب أن سيتم اعتمادها رسمياً من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

وكشفت وزارة التربية و التعليم في مصر عن إعلان نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٣ عقب أسبوعين من الانتهاء لامتحانات الثانوية العامة لعام 2023، ومن الجدير بالذكر أن سيتم إعلان النتيجة قريبا في نهاية الشهر الحالي.

ويتيح موقع الدستور بكل سهولة ويسر معرفة نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات من خلال الرابط التالي من هنا.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى ٢٠٢٣

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أنه يكون من المفترض إطلاق تنسيق المرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، حيث سيتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لكافة الشعب.

رابط تنسيق الكليات ٢٠٢٣

القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الالكتروني في شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتكون الخدمة مجانية متاحة وذلك من خلال الموقع التالي: من هنا.

كيفية التقدم لتنسيق الجامعات 2023

ويتاح للطالب التقدم والتسجيل في تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ ويكون عن طريق الحاسب الشخصي أو من خلال أي حاسب مُتصل بالشبكة او يكون عن طريق اجهزة الحاسب التي تكون متواجدة في داخل معامل التنسيق بالجامعات وسوف يكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة وذلك طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ حوالي 75 رغبة.

نسب نجاح الثانوية العامة لعام 2023

تحمل نسب نجاح الثانوية العامة لعام 2023 بشرى سارة للطلبة، حيث أوضحت مصادر مسئولة أن تكون نسب نجاح الثانوية العامة في هذا العام أعلى من العام الماضي، وحيث أن أشار المصدر إلى أن نسبة نجاح الثانوية العامة في 2023 اقتربت من مجموع 80% ويتاح أت تتخطاها، وستحسمها المواد المتبقية، وقد جاء نسبة نجاح العام الماضي حوالي %75.04.

مؤشرات تنسيق 2023

تتجه مؤشرات تنسيق لعام 2023 إلى الارتفاع لأن جميع مؤشرات نسب نجاح الطلبة أعلى من العام الماضي، وستحدد وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي تنسيق الكليات في 2023 على ثلاثة مراحل، وتكون المرحلة الأولى ستشمل كليات القمة وجكبع أصحاب المجموعات الكبير، بينما المرحلة الثانية سوف تشمل عدد قليل في كليات القمة وباق الكليات المتوسطة في متنوع المجالات، بينما يكون تنسيق المرحلة الثالثة سوف يكون من نصيب الطلاب أصحاب المجاميع القليلة، وسيتوفر به عدد من الكليات مع عدد من المعاهد العليا، وسيفتح موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل للرغبات، في منتصف شهر أغسطس المقبل.

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