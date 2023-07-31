رسميا.. درجات نتيجة الثانوية العامة 2023

تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الانتهاء من إعداد النتيجة للصف الثالث الثانوي 2023 حيث انتهت كافة مراحل تصحيح الأوراق في كنترولات الثانوية العامة وايضا المراجعة والفحص ورصد الدرجات لتكون جاهزة عبر موقع جريدة "الدستور" يتم الحصول عليها بشكل سريع فور ظهورها.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

فبعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة يعقد السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم للإعلان عن تفاصيل النتيجة هذا العام وايضا اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2023 وإعلان نسب النجاح للقسم الأدبي والقسم العلمي بشعبتيه علوم ورياضة وتشير المؤشرات إلى أن النتيجة هذا العام مبشرة ومطمئنة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وتنشر جريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقعها الرسمي وذلك من خلال الضغط هنا

حيث يتم الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة ثم يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه في الحقل المخصص له ومن ثم الضغط على اظهار النتيجة ليتمكن من معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاصة به.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الغير مجتازين لدرجة النجاح امتحان الدور الثاني لهذا العام بدء من يوم 19 أغسطس 2023 ويحق للطلاب دخول الدور الثاني لغير الراسبين والطالب الذي يتغيب أو يرسب في 3 موالد لا يحق له الدخول للدور الثاني فهو يعتبر راسب يبقى للإعادة في العام المقبل ويمتحن في المواد الراسب فيها.

وبدأ العد التنازلي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة حيث صرح السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان النتيجة سيتم اعلانها في الاسبوع الاول لشهر اغسطس 2023 حيث ينتظرها الملايين في مختلف محافظات الجمهورية وتحوز على اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

مكاتب التنسيق تستقبل الطلاب عقب ظهور النتيجة

وانطلقت الاحتفالات فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة في منتصف شهر يوليو 2023 حيث رصدت عدسات الكاميرات احتفال الطلاب خارج المدارس بعد الانتهاء من المادة الأخيرة باستخدام الالعاب النارية والادخنة الملونه وعبوات الثلج الصناعي وتنطلق الزغاريد فور إعلان نتيجة الثانوية العامة حيث يحتفل الناجحون بثمره ومجهودهم ونجاحهم خلال هذا العام وتشهد مكاتب التنسيق إقبال عدد من الطلاب والطالبات بشكل يومي في الجامعات والمدارس من الساعة 9:00 صباحا وحتى 3:00 عصرا لكي يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم.





درجات الرأفة لكل مادة في الثانوية العامة

ويروج البعض أنه لا أساسا لوجود درجات الرأفة في مواد في الثانوية العامة لكن على عكس ذلك فدرجات الرأفة هي درجات قانونية من حق الطالب لكن بشروط ومن أبرز تلك الشروط أن تؤثر على حالة الطالب في المادة ففي حال احتياج الطالب إليها لكي ينتقل من حالة الرسوب الى دخول الدور الثاني فبالتالي يستحق درجات الرأفة كذلك ايضا يستحق درجات الرأفة في حال انه يحتاج الى درجات لكي ينجح في المادة وبالتالي يتم وضع درجات الرأفة ورفع الطالب في المادة.

م المادة درجة الرأفة 1 مادة اللغة العربية 8 درجات 2 مادة التاريخ 6 درجات 3 مادة اللغة الإنجليزية 5 درجات 4 مادة الفيزياء 6 درجات 5 مادة الكيمياء 6 درجات 6 مادة الأحياء 6 درجات 7 مادة الجغرافيا 6 درجات 8 مادة الأحياء 6 درجات 9 مادة الفلسفة والمنطق 6 درجات 10 مادة علم النفس والاجتماع 6 درجات 11 مادة الاستاتيكا 3 درجات 12 مادة الديناميكا 3 درجات 13 مادة التفاضل والتكامل 3 درجات 14 مادة الجبر والهندسة الفراغية 3 درجات







اقرأ ايضا