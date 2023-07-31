الإثنين 31 يوليو 2023
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مصر

نتيجة 3 ثانوي 2023| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

دقت ساعة الطمأنينة بعد انتظار طال وأثار معه القلق بداخل طلاب الثانوية العامة وكل ذويهم، حيث يمكن الآن الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط من خلال فتح رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر هذا التقرير.

أوائل الثانوية العامة 2023

وعلى صعيد متصل يحرص عموم المصريين على معرفة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 والذين يبلع عددهم أكثر من 30 طالب وتضم القائمة: أوائل شعبة علمي علوم، وأوائل شعبة علمي رياضة، وأوائل شعبة أدبي، وأوائل المكفوفين، وأوائل الدمج، وأوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، في الوقت الذي يحرص الدكتور رضا حجازي “وزير التربية والتعليم”، على إجراء اتصالات هاتفية مع أوائل الثانوية العامة 2023، لتهنئتهم بالتفوق وحثهم على استمرار التفوق في حياتهم الجامعية المقبلة، في الوقت الذي لم يحصل أي طالب أو طالبة في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 على مجموع 100% أو أكثر.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ومن هذا الجانب، ننشر في السطور التالية  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة كما يتوفر الآن رابط تحميل نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط عبر الرابط التالي: https://natega.dostor.org/ 

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

 

وفي هذا السياق، ننشر للأدبي والعلمي سواء علمي علوم أوعلمي رياضة لينك تنزيل نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط من الرابط التالي: https://natega.dostor.org/ 

 نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

الجدير بالذكر أنه بات من الآن سهل الاستعلام على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط أو برقم الجلوس من موقع الوزارة من رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/ ، أو من رابط بوابة الثانوية التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/ ، أو من موقع وزارة التربية التعليم التالي: https://moe.gov.eg/  

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