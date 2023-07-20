اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط.. يرتفع البحث عنها من أولياء أمور الطلاب حيث ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، على أحر من الجمر خاصة مع اقتراب موعد الإعلان عنها، لذلك ننشر لكم من خلال موقع جريدة الدستور، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط.

موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

وفي هذا السياق، من المقرر أن يُعلن عن نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وذلك في آخر أسبوع من شهر يوليو الجاري أو مع بداية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد المؤتمر الصحفي رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فتصحيح المادة تتم عن طريق أجهزة التابلت من خلال 2 من المعلمين لضمان سلامة النتيجة وفى حال اختلف الاثنين يفضل مصلحة الطالب، اذا كان الخلاف على نصف درجة تعطى للطالب، واذا كان على درجات أعلى يتم الاستعانة بمعلم ثالث.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب فور اعتمادها رسميا من خلال اللينك التالي: https://natega.dostor.org/



خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

نقدم لجميع طلاب وطالبات من خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي بكل سهولة.

- (الخطوة الأولى): عليك بالدخول على بوابة الثانوية العامة أو من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الخاص بجريدة الدستور من خلال الرابط التالي: https://natega.dostor.org/

- (الخطوة الثانية): ادخل رقم الجلوس الخاص بك ودقق فى كتابته.

- (الخطوة الثالثة): اضغط على بحث او الإطلاع على النتيجة

- (الخطوة الرابعة): سوف تظهر لك النتيجة بكل سهولة او فى حال تواجد ضغط على الرابط عليك بالانتظار بضع دقائق.

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