رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 برقم الجلوس

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي وما هو رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، خاصة بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وموعد إعلان نتيجة الثانوي العام.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدارسي 2021-2022، خلال مؤتمر صحفي له يوم الخميس الماضي، وأكد أن النتيجة ستكون فى بداية شهر أغسطس القادم، وصرح بأنه لا صحة حول ما يدور من شائعات عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام 2022.

وأكدت زارة التربية والتعليم، أنه يُجرى في الوقت الحالي تصحيح الامتحانات إلكترونياً من خلال أجهزة الماسح الضوئي لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وفور الانتهاء سيتم اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم.

رابط التسجيل فى جريدة الدستور للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

تسجيل الدخول إلى رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2022 الدستور (من هنا). كتابة اسم الطالب فى خانة الاستعلام عن النتيجة. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب. إضافة رقم التليفون. اضغط على سجل الآن.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، من خلال رابط بوابة الثانوية العامة (من هنا)، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من وزير التعليم، حيث يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة التي تتمثل في رقم الجلوس والشعبة.

موعد بدء تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد تظلمات الثانوية العامة، والتي تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي، ويتم تقديم تظلمات الثانوية العامة لمدة 15 يوما، ويتم تحصيل رسوم تظلمات الثانوية العامة بقيمة 300 جنيه للمادة الواحدة، ويتم إيداع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا، عبر منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

وكان قد بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، نحو 707 آلاف و922 طالبا وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية.

جدير بالذكر، أن طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي قد أنهوا الامتحانات يوم الخميس الموافق 21 يوليو الجاري.