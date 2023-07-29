السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات تتوافر الآن فور الاعتماد عبر لينك موقع جريدة الدستور للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط لجميع الشعب سواء أكانت أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة.

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ومع حرص جريدة الدستور على مساعدة طلاب نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، ننشر نتيجة الثانوية العامة بالرقم القومي أو برقم الجلوس أو بالاسم من خلال هذا التقرير. https://natega.dostor.org/

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ننشر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أو بالرقم القومي أو بالاسم عبر هذا التقرير. https://natega.dostor.org/

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

(الخطوة الأولى): الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/ 
(الخطوة الثانية): ثم اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg/ 
(الخطوة الثالثة): اختار أيقونة  الصف الثالث الثانوي العام 2023.
(الخطوة الرابعة): سجل رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة.

مجموع نتيجة الثانوية العامة 2023 الكلي


410 درجة المجموع الكلي في النتيجة للشعبتين «العلمية والأدبية»، مقسمة في التالي:

-  مادة اللغة العربية تصل لـ80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» تصل لـ50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» تصل لـ40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والاستاتيكا» تصل لـ 60 درجة.

- مادة الفيزياء تصل لـ 60 درجة.

- مادة الكيمياء تصل لـ 60 درجة.

- مادة الأحياء تصل لـ 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم تصل لـ 60 درجة.

- مادة التاريخ تصل لـ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا تصل لـ 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق تصل لـ 60 درجة.

- مادة علم النفس تصل لـ 60 درجة.


نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 
 

نسبة نجاح مادة اللغة العربية 90 % والحاصلين على أكثر من 95% تصل لـ  1.5%.
نسبة نجاح مادة اللغة الأجنبية الثانية 91% والحاصلين على 95% تصل لـ تجاوز 20%.
نسبة نجاح مادة التاريخ بلغت 90.2% والحاصلين على 95% تصل لـ 0.1%.
نسبة نجاح مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على أكثر من 95% تصل لـ 1.9%.
نسبة نجاح  مادة الفيزياء 91% وحصل على 95%  تصل لـ 2.9%.
نسبة نجاح مادة الكيمياء 88.9% والحاصلين على درجة 95% تصل لـ 2.4%.

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