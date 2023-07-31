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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

علمي/ادبي.. استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 لـ "جميع المحافظات"

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 .. منذ بدء شهر اغسطس 2023 وينتظرها كثير من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي 2023، وسط قلق وترقب من قبل اولياء الامور حيث تعد الثانوية العامة المرحلة النهائية في التعليم الثانوي، وتحدد نتائجها مصير الطلاب في تحديد مسار حياتهم الأكاديمية والمهنية.

تعتبر نتيجة الثانوية العامة 2023 محط إعجاب واهتمام الجميع، حيث يتمنى الجميع للطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية والمهنية.

 

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2023

فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من وزير التربية والتعليمم الدكتور رضا حجازي سيتم اتاحة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر بوابة الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم .

ويستطيع الطالب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنــــا http://thanwya.emis.gov.eg/ 

ولا يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يتاح الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط عبر بوابة الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم .

اوائل الثانوية العامة 2023        

ويحرص طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 المتفوقون على التواجد في صفوف اوائل الثانوية العامة 2023 ، لذلك نوضح معايير اختيار اوائل الثانوية العامة 2023 

•        تقوم وزارة التربية والتعليم بمراجعة نتيجة الثانوية العامة 2023 أكثر من مرة لمطابقة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 مع بيانات الطالب أو الطالبة، وحصر وتحديد قائمة الأوائل بجميع الشعب (علمي علوم أو رياضيات أو الأدبي) على مستوي كل محافظة .

•        يتم إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية طبقا لترتيب درجات كل طالب أو طالبة .

•        في حالة تكرار درجات اوائل الصف الثالث الثانوي 2023 سوف يتم الفصل بين اوائل 3 ثانوي عن عبر درجات المواد التي لا تضاف للمجموع.

•        بعد تحديد الأوائل على مستوى الجمهورية يتم إعداد قاعدة بيانات النتيجة النهائية تمهيدًا لاعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

•        واخيرا يتم اتاحة اسماء اوائل الثانوية العامة رسميًا .

كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 

يشترك طلاب الثانوية العامة 2023 في المواد التالية:

مادة اللغة العربية: الدرجة النهائية 80 و درجة النجاح من 40

مادة اللغة الانجليزية: الدرجة النهائية من 50 ودرجة النجاح من 25 

مادة اللغة الاجنبية الثانية: الدرجة النهائية من 50 ودرجة النجاح من 25 

 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

بالاضافة إلى مواد اللغة العربية والانجليزية واللغة الاجنية الثانية هناك 4 مواد أخرى مقررة ضمن امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي علوم وتوزيع الدرجات في هذه المواد كالتالي:

 

مادة الكيمياء: الدرجة النهائية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30.

مادة الفيزياء: الدرجة النهائية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 .

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية: الدرجة النهائية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30.

مادة الأحياء: الدرجة النهائية من 60 ودرجة النجاح من 30.

 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

بالاضافة إلى مواد اللغة العربية والانجليزية واللغة الاجنية الثانية هناك مواد:

مادة الكيمياء: الدرجة النهائية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30.

مادة الفيزياء: الدرجة النهائية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 .

الجبر والهندسة الفراغية: الدرجة النهائية من 30 درجة ودرجة النجاح من 15 .

التفاضل والتكامل : الدرجة النهائية من 30 درجة ودرجة النجاح من 15 .

استاتيكا: الدرجة النهائية من 30 درجة ودرجة النجاح من 15 .

ديناميكا: الدرجة النهائية من 30 درجة ودرجة النجاح من 15 .

 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 ادبي

بالاضافة إلى مواد اللغة العربية والانجليزية واللغة الاجنية الثانية هناك مواد:

التاريخ ومجموعه من 60 درجة والنجاح فيه من 30.

الجغرافيا ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30.

الفلسفة والمنطق ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30.

علم النفس والاجتماع ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30.

 

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