الثلاثاء 25 يوليو 2023
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مصر

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

جريدة الدستور

أيام قليلة تفصل طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 

ويظل سؤال متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 هو الأبرز خلال هذه الأيام، حيث من المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ونسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي .

اخر اخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وجاءت تصريحات وزير التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 كالتالي ..

  • يأتي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في اوائل شهر اغسطس 2023 .
  • مؤشرات ونسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023، مرتفعة عن نسب النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي.
  • نسبة طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية الخاصة بكل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 كبيرة.
  • ارتفاع النسبة العامة للنجاح فى نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بنسب بسيطة عن نسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة للطلاب في العام الدراسي الماضي والتي بلغت 75.04%.
  • من المتوقع أن ترتفع نسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023 إلى 79% ومن الوارد أن تصل نسب النجاح بـ نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 إلى أوائل الثمانينات أيضًا.
  • نسب النجاح بـ امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 جاءت لأكثر من 90%، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد طلاب الثانوية العامة 2023.
  • وصلت نسب النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 في امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023 لأكثر من 91%، وحصل أكثر من 20% من الطلاب على نسبة 95% من الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023.
  • نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء، و بلغت 88.9%، وصلت نسبة نجاح الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحان الكيمياء.
  • نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ، وبلغت 90.2%، وبلغت نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.
  • نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.
  • نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 

ومن المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم بعد عودته من «قمة رأس المال البشري في أفريقيا 2023»، والتي يشارك فيها في دولة تنزانيا على مدار يومي 25 و26 يوليو الجاري.

أرجح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، منتصف الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أعمال تصحيح الأسئلة المقالية في عدد من المواد، لم تنته حتى الآن.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة  2023

الخطوة الأولى: تأكد من الحصول على مصدر انترنت ذات سرعة عالية نظرا لوجود ضغط كبير من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي للحصول على النتيجة.

الخطوة الثانية: من خلال الموبايل أو جهاز الكمبيوتر قم بالدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من هنا https://natega.dostor.org/

الخطوة الثالثة: ادخل رقم جلوس الثانوية العامة 2023

الخطوة الرابعة: اضغط على عرض النتيجة

الخطوة الخامسة: تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات

الخطوة السادسة: في حال الرغبة في الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة لطالب آخر اضغط على نتيجة أخرى.

نتيجة الثانوية العامة 2023 ليبيا

نتيجة الثانوية العامة 2023

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2023 في ليبيا يمكن الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم في ليبيا والاستعلام عن نتيجة العام الدراسي الحالي.

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