بالأرقام والنسب.. نتيجة الثانوية العامة جمهورية مصر العربية natega.dostor

ساعات قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر المواقع الإلكترونية في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد إعلان اسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي لذلك العام الدراسي 2022/2023.

ويبحث الطلبة والطالبات عن نتيجة الثانوية العامة 2023 - 1444 على موقع جريدة الدستور، حيث قد يواجه الطلبة والطالبات صعوبة في الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال المتصفح الإلكتروني google chrome.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية ستسلم النتيجة غدًا لعرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن في هذه الاثناء الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع جريدة الدستور من هنا natega.dostor.org

تستطيع من خلال رقم الجلوس فقط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 ولا يتم إتاحة الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم عبر المواقع الإلكترونية.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

ووفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم جاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 كالتالي:

المادة نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 اللغة العربية 90 % اللغة الأجنبية الثانية 91 % الكيمياء 88.9 % التاريخ 90.2 % الجغرافيا 91.6 % الفيزياء 91 % الجيولوجيا 91.1 % الرياضيات التطبيقية 88.5 % علم النفس والاجتماع 93.9 %

درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023

يتم احتساب درجات الرأفة وفقاً لضوابط معينة ويتم توزيعها لكل مادة كالتالي:

اللغة العربية الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة، يحق للطالب 8 درجات رأفة. اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية للمادة من 50 درجة، يحق للطالب 5 درجات رأفة. اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية للمادة من 50 درجة، يحق للطالب 5 درجات رأفة. الجغرافيا الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة. التاريخ الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة. الفلسفة والمنطق الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة. علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة. الفيزياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة. الجيولوجيا الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة. الكيمياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأف. الأحياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة. الاستاتيكا الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة. الديناميكا الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة. التفاضل والتكامل الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة. الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة.

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