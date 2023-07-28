الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالأرقام والنسب.. نتيجة الثانوية العامة جمهورية مصر العربية natega.dostor

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر المواقع الإلكترونية في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد إعلان اسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي لذلك العام الدراسي 2022/2023.

ويبحث الطلبة والطالبات عن نتيجة الثانوية العامة 2023 - 1444 على موقع جريدة الدستور، حيث قد يواجه الطلبة والطالبات صعوبة في الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال المتصفح الإلكتروني google chrome.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية ستسلم النتيجة غدًا لعرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن في هذه الاثناء الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع جريدة الدستور من هنا natega.dostor.org

تستطيع من خلال رقم الجلوس فقط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 ولا يتم إتاحة الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم عبر المواقع الإلكترونية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 المنيا وخطوات الحصول عليها إلكترونياً

مصدر: تسليم نتيجة الثانوية العامة غدًا لوزير التعليم لعرضها على رئيس الوزراء

                                                                     

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

ووفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم جاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 كالتالي:

المادةنسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023
اللغة العربية90 %
اللغة الأجنبية الثانية91 %
الكيمياء88.9 %
التاريخ90.2 %
الجغرافيا91.6 %
الفيزياء91 %
الجيولوجيا91.1 %
الرياضيات التطبيقية88.5 %
علم النفس والاجتماع93.9 %

 

درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 

يتم احتساب درجات الرأفة وفقاً لضوابط معينة ويتم توزيعها لكل مادة كالتالي: 

  1. اللغة العربية الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة، يحق للطالب 8 درجات رأفة.
  2. اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية للمادة من 50 درجة، يحق للطالب 5 درجات رأفة.
  3. اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية للمادة من 50 درجة، يحق للطالب 5 درجات رأفة.
  4. الجغرافيا الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.
  5. التاريخ الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.
  6. الفلسفة والمنطق الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.
  7. علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.
  8. الفيزياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.
  9. الجيولوجيا الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.
  10. الكيمياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأف.
  11. الأحياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، يحق للطالب 6 درجات رأفة.
  12. الاستاتيكا الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة.
  13. الديناميكا الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة.
  14. التفاضل والتكامل الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة.
  15. الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية للمادة من 30، يحق للطالب 3 درجات رأفة.

 

اقرأ أيضًا

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

لطلبة 3 ثانوي عام| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في مصر

الآن موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمى برقم الجلوس

مصدر: تسليم نتيجة الثانوية العامة غدا لوزير التعليم لعرضها على رئيس الوزراء

نتيجة نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 نتائج الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لينك نتيجة الثانوية العامة نتيجة ثانوية عامة نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

الأكثر قراءة

106 ملايين جنيه لإعادة تأهيل مبنى الخدمات.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء 15 مايو

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية موعد ظهور النتائج

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أول تعليق من أوسوريو عقب الفوز على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

إنقاذ 69 مصطاف من الغرق في رأس البر بدمياط

موسيمانى يقود الوحدة الإماراتى للفوز على الكويت الكويتى بالبطولة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟