الآن موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمى برقم الجلوس

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك قبل انطلاق المؤتمر الرسمى الخاص بإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023.

توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

يأتي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر بعد أن يعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال مؤتمر صحفى ينعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة وفى المقر الجديد لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 جريدة الدستور

حصلت الدستور على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023 ويمكنك التسجيل على الموقع الرسمى لجريدة وموقع الدستور حتى تحصل على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، ورابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور https://natega.dostor.org/

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 هذا العام أعلى من الأعوام الماضية، حيث كانت نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2022 بنسبة 75% أما هذا العام فى الثانوية العامة 2023 ستكون نسبة النجاح أعلى من 75%.

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وقالت المصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن نسب النجاح فى جميع المواد جيدة جدًا، ويوجد العديد من الطلاب قد حصلوا على الدرجات النهائية فى عدد من المواد منهم مادة الكيمياء التى جاءت منها شكاوى كثيرة من الطلاب، بالإضافة إلى أنه يوجد طلاب قد حصلوا على الدرجات النهائية أيضًا فى المواد الأدبية، وأشارت الوزارة أنه فور إعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سيتم إعلان النتائج بشكل رسمي من خلال بيان رسمي وبعدها سيتم إعلان النتيجة على المواقع الالكترونية التى لها حق الشراء فى النتيجة ومن بينهم موقع الدستور، وأشارت الوزارة أنه عقب الإعلان عن النتيجة سيتم فتح باب التظلم لمن يرغب فى ذلك.

ويبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالعبارات: نتيجة, نتيجة الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة 2023، نتائج الثانوية العامة 2023، نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، موقع وزارة التربية والتعليم، بوابة الثانوية العامة, نتيجة الثانوية العامة بالاسم، نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، وزير التربية والتعليم، اوائل الثانوية العامة 2023، لينك نتيجة الثانوية العامة ، نتيجة ثانوية عامة، نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور.