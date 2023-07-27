الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات استعلام نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة  بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 منذ ساعات قليلة، وترقب طلاب الصف الثالث الثانوي لنتيجتهم.

خطوات استعلام نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

في هذا التقرير نوضح خطوات استعلام نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من موقع جريدة الدستور.
اقترب الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2023 والذي وفق البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم من المتوقع أن تظهر الأسبوع القادم في مطلع أغسطس.
يتيح موقع الدستور رابط الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023  بسهولة بمجرد ظهورها  من هنا 

من خلال هذا الرابط  يمكن تسجيل بيانات الطالب  للحصول على النتيجة بمجرد إعلانها رسمي 
تسجيل اسم الطالب
رقم الجلوس 
البريد الإلكتروني 
رقم الهاتف 
 

 

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس - موقع الدستور

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني


 

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023  

في وقت سابق أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي نسب النجاح في عدد من المواد مثل 
نسبة النجاح  في امتحان مادة الجيولوجيا  بلغت 91.1%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.
نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5% ، أما عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان. 
بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع  93.9%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.
نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية بلغت 90٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.
 نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغ  91%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.
بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء 88.9%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية2.4% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.
 

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

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نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

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