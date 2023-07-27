نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 منذ ساعات قليلة، وترقب طلاب الصف الثالث الثانوي لنتيجتهم.

خطوات استعلام نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

في هذا التقرير نوضح خطوات استعلام نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من موقع جريدة الدستور.

اقترب الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2023 والذي وفق البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم من المتوقع أن تظهر الأسبوع القادم في مطلع أغسطس.

يتيح موقع الدستور رابط الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023 بسهولة بمجرد ظهورها من هنا

من خلال هذا الرابط يمكن تسجيل بيانات الطالب للحصول على النتيجة بمجرد إعلانها رسمي

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نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

في وقت سابق أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي نسب النجاح في عدد من المواد مثل

نسبة النجاح في امتحان مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5% ، أما عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية بلغت 90٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغ 91%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء 88.9%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية2.4% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

