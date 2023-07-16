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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري يرتفع البحث عنها فور انتهاء الامتحانات وننشر في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 وموعد ظهور النتيجة، حيث كان انطلقت امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري السبت 3 يونيو، وانتهت للشعبة الأدبية يوم الأحد 9 يوليو، وللشعبة العلمية يوم الأربعاء 12 من ذات الشهر، على أن يكون للناجحين الالتحاق بالكليات وفقا لتنسيق الأزهر لهذا العام.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري

تعتمد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري بعد الانتهاء من أعمال التصحيح خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يتم إرسال النتيجة إلى مشيخة الأزهر لاعتماد شيخ الأزهر أو من ينيب عنه النتيجة، ومن ثم يتم تحميلها إلكترونيا على بوابة الأزهر الإلكترونية وبعد ظهور النتيجة، يعلن قطاع المعاهد الأزهرية موعد بدء أعمال امتحانات الدور الثاني https://www.azhar.eg/splash.html 

 

 رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 يجب على الطالب/ة الدخول على لينك موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج https://www.azhar.eg/splash.html 


خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023


(الخطوة الأولى): يتطلب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية https://www.azhar.eg/splash.html 

(الخطوة الثانية):بعدها يختار الطالب خدمات الأزهر الشريف.

(الخطوة الثالثة): يضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

(الخطوة الرابعة): يكتب الطالب رقم جلوسه

(الخطوة الخامسة): يضغط على عرض النتيجة وينتظر ثوان ليتم تحميلها.


الجدير بالذكر أنه في حالة نسيان رقم الجلوس، يستطيع الطالب/ة الضغط على أيقونة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية 2022/2023، ثم بعدها كتابة الرقم القومي الخاص به والمدون في شهادة ميلاده، ويضغط على كلمة بحث ليظهر رقم الجلوس.

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