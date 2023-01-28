رابط نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى الترم الأول 2023

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى ترم أول 2023 وموعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من المواضيع التى زاد معدل عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور تستعرض جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023 بالمحافظات

من جانبه كان قطاع المعاهد الأزهرية نشر على موقعه الإلكترونى، مؤكدا أن النتيجة سوف تبدأ بداية من الأسبوع المقبل وذلك عقب تصحيح الامتحانات ومراجعة التصحيح .

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول

أشار البيان الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية إلى أن النتيجة سوف تظهر فى أول الأسبوع القادم مشيرا إلى طريقة الحصول على النتيجة وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات .

الدخول على الموقع الإلكترونى لبوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.azhar.eg/splash.html

ثم يتم الضغظ على نتائج الامتحانات

الضغط لعى لازر الخاص بأيقونة "نتيجة الصف الأول الثانوى"

كتابة رقم الجلوس خلال الخانة المخصصة له

كتابة الرقم السري.

الضغط على كلمة إظهار النتائج

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بداية أجازة نصف العام لقطاع المدارس الأزهرية وموعد بداية الترم الثانى

يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية ابتدائي، إعدادي، ثانوي لقطاع المعاهد الأزهرية بداية من 11 فبراير 2023، حيث تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم غدا السب 28 يناير 2023، وتستمر حتى التاسع من فبراير 2023 وفق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023 التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية مسبقا .

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وفقا للخطة الزمنية التى نشرها قطاع لمعاهد الأزهرية على موقع الأزهر الإلكترونى فقد تم تحديد موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 وكذلك امتحانات طلاب شهادة إعدادية البعوث وامتحانات ثانوية البعوث الدور الأول يوم السبت الموافق يوم 3 يونيو 2023.

بينما تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب هذه المراحل الدراسية يوم السبت 2 صفر 1445 الموافق 19 أغسطس 2023.

يذكر أن العام الدراسى لطلاب المدارس الأزهرية 2022-2023 قد بدأ بداية من 1 أكتوبر الماضى 2022 على كافة مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفنى .