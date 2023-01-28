السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى الترم الأول 2023

طلاب المدارس الأزهرية
طلاب المدارس الأزهرية

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى ترم أول 2023  وموعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من المواضيع التى زاد معدل  عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

 

الدستور تستعرض جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

 

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023 بالمحافظات

من جانبه كان قطاع المعاهد الأزهرية نشر على موقعه الإلكترونى، مؤكدا أن النتيجة سوف تبدأ بداية من الأسبوع المقبل وذلك عقب تصحيح الامتحانات ومراجعة  التصحيح .

 

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 

 

أشار البيان الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية إلى أن  النتيجة سوف تظهر فى أول  الأسبوع القادم مشيرا إلى طريقة الحصول على النتيجة  وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات .

 الدخول على الموقع الإلكترونى لبوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.azhar.eg/splash.html

 ثم يتم الضغظ على نتائج الامتحانات

 الضغط لعى لازر الخاص بأيقونة "نتيجة الصف الأول الثانوى" 

 كتابة رقم الجلوس خلال الخانة المخصصة له 

كتابة الرقم السري.

الضغط على كلمة إظهار النتائج

 

 اقرا ايضا

اسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية عبر رابط بوابة الأزهر للنتائج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 على رابط بوابة الأزهر للنتائج

 

بداية أجازة نصف العام لقطاع المدارس الأزهرية وموعد بداية الترم الثانى 

يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية ابتدائي، إعدادي، ثانوي لقطاع المعاهد الأزهرية بداية من  11 فبراير 2023، حيث تبدأ  إجازة منتصف العام الدراسي يوم غدا  السب 28 يناير 2023، وتستمر حتى التاسع من فبراير 2023 وفق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023 التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية مسبقا .

 

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وفقا للخطة الزمنية التى نشرها قطاع لمعاهد الأزهرية  على موقع الأزهر الإلكترونى فقد تم تحديد  موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 وكذلك امتحانات طلاب شهادة إعدادية البعوث وامتحانات ثانوية البعوث الدور الأول يوم السبت الموافق يوم 3 يونيو 2023.

 

بينما تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب هذه المراحل الدراسية يوم السبت 2 صفر 1445 الموافق 19 أغسطس 2023.

 

يذكر أن العام الدراسى لطلاب المدارس الأزهرية 2022-2023 قد بدأ بداية من 1 أكتوبر الماضى 2022  على كافة مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التريبة والتعليم والتعليم  الفنى .

رابط نتيجة الصف الاول الثانوي الازهري ترم أول 2023 موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جوجل قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

مدحت صالح: «رحيل وائل نور أوجعنى. وسندى الجمهور وليس المال»

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية السبت 28 يناير 2023

الجارديان: أوكرانيا تتأهب لأعنف معركة فى الحرب مع روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

مشاهير السياسة والإعلام يشاركون في عزاء سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر

ندوة مفتي الجمهورية في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خطأ فى العدد.. إسرائيل تعلن الحصيلة الرسمية لقتلى عملية «النبى يعقوب»

مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبى يعقوب» (فيديو)

نتنياهو يصل إلى موقع عملية إطلاق النار فى مستوطنة «النبى يعقوب» بالقدس