الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مصدر يؤكد حصول الطالبة المستغيثة بشيخ الأزهر على درجاتها كاملة فى الشهادة الثانوية

مشيخة الأزهر
مشيخة الأزهر

استجابة لمناشدة الطالبة مي سعيد محمود المعاملي، الحاصلة على الثانوية الأزهرية العام الماضي 2021/2022م، التي ناشدت فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التدخل وإنقاذ مستقبلها في إطار تظلمها من نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية- صرَّح مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية بأنه تم تشكيل لجنة خاصة لفحص الشكوى ومراجعة أوراق إجابتها، حرصا على مستقبل الطالبة.

وأكد المصدر أنه بعد فحص ومراجعة أوراق إجابة الطالبة تبين حصولها على درجاتها المستحقة كاملة، وأنها لم تتعرض لأي ظلم في التصحيح، وأن الأزهر الشريف بقطاعاته يحرص أشد الحرص على مصلحة أبنائه، ويفتح كل عام باب التظلمات إلكترونيًّا، وتعرض أوراق إجابة الطالب عليه في إدارته التعليمية بعد تقديم التظلم ويكتب تقريرًا بأي نقاط أو درجات يتظلم منها، ثم يُفحص التقرير، وفي حالة وجود أي درجات مستحقة يتم إضافتها للطالب على الفور.

أحمد الطيب شيخ الأزه أحمد الطيب الأزهر الشريف أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الأكبر الإمام الأكبر أ د أحمد الطيب

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