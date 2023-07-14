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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

ننشر لكم موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، و يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري عن ميعاد ظهور النتائج، حيث أنهي الطلاب الامتحانات يوم الأربعاء الماضي 12 يوليو الجاري، ولذلك نستعرض لكم موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية وتوزيع الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

من المتوقع ان تظهر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022-2023، عقب مرور 20 يوم من انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث انتهت يوم 12 يوليو الجاري، ولذلك من المفترض أن تظهر يوم 22 يوليو 2023، تبدأ بإعلان أسماء الأوائل في المؤتمر الصحفي ثم ظهورها رسمياً على بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

يوفر الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالأزهر فور اعتمادها من شيخ الأزهر وإعلان أوائل الثانوية الأزهرية، ويمكنكم الحصول علي النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: عاب الطالب/ة الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، من خلال الرابط التالي: https://www.azhar.eg/splash.html.
الخطوة الثانية: علي الطالب/ة الضغط على خدمات الأزهر الشريف.
الخطوة الثالثة: يظهر أمام  الطالب/ة العديد من خدمات الأزهر الشريف، ثم الضغط على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.
الخطوة الرابعة: علي الطالب/ة ادخال رقم جلوس الطالب.
وأخيراً تظهر أمام الطالب/ة النتيجة فور اعتمادها وظهورها رسمياً.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها


عدد طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 2023

وصل عدد الطلاب الثانوية الأزهرية 2023 هذا العام، نحو 141.509 طالب وطالبة، من القسم الأدبي نحو 90.771 طالب و 34.484 طالبة، بينما في القسم العلمي بلغ عدد الطلاب والطالبات نحو 50.738، منهم 27.435 طالب و23.303 طالبة.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2023

أعلن قطاع الأزهر الشريف عن توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي، ويبلغ مجموع المواد 650 درجة، وجاءت توزيع الدرجات كالآتي:

توزيع درجات القرآن الكريم "تحريري و شفوي": 40 درجة.
توزيع درجات الفقه: 40 درجة.
توزيع درجات التفسير: 40 درجة.
توزيع درجات التوحيد: 40 درجة.
توزيع درجات الحديث "تحريري وشفوي": 50 درجة.
توزيع درجات النحو: 40 درجة.
توزيع درجات الصرف: 40 درجة.
توزيع درجات البلاغة: 40 درجة.
توزيع درجات الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.
توزيع درجات اللغة الأجنبية: 40 درجة.

الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023


توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية: 15 درجة.
توزيع درجات التفاضل والتكامل: 15 درجة.
توزيع درجات الرياضيات التطبيقية، الاستاتيكا: 15 درجة.
توزيع درجات الرياضيات التطبيقية، الديناميكا: 15 درجة.
توزيع درجات الفيزياء: 40 درجة.
توزيع درجات الكيمياء: 40 درجة.
توزيع درجات الأحياء: 40 درجة.
توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.
توزيع درجات التاريخ: 40 درجة.
توزيع درجات الجغرافيا: 40 درجة.
توزيع درجات المنطق: 40 درجة.

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

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