الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. يتساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023، وذلك عبر استخدام محركات البحث المختلفة، بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي أمس الخميس في جميع محافظات الجمهورية.

الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

سيتم الإعلان رسميًا عن نتائج الثانوية العامة 2023 بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، حسبما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الوزير رضا حجازي أنه من المتوقع ظهور نتائج الثانوية العامة 2023 في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2023، وسيتم الإعلان عنها عبر بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكترونية، كما يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم فور إعلانها رسميًا من خلال الرابط المتاح على الموقع الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وفي ذات السياق، ننشر فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/

ثم اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg/

اختار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي ستظهر فور اعتماد وإعلان النتيجة.

سجل رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة.

الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. مجموع الدرجات



وفيما يلي توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الفيزياء 60 درجة

الكيمياء 60 درجة

الأحياء 60 درجة

التاريخ 60 درجة

الجيولوجيا ولعلوم البيئية 60 درجة

الديناميكا 30 درجة

الاستاتيكا 30 درجة

التفاضل والتكامل 30 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة



الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. بداية الامتحانات

يذكر أنه في العام 2023، بدأت امتحانات الثانوية العامة في الإثنين الموافق 12 يونيو، واستمرت حتى الخميس الموافق 13 يوليو، أي ما يقرب من شهر كامل.

بدأت الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع وهي التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء، وبعد ذلك انطلقت امتحانات المواد الأساسية في الأحد الموافق 18 يونيو، ثم إجازة أيام عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى السبت الموافق 1 يوليو.