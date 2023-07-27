يتساءل طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري الراسبين في مادتين عن موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب تفعيل بوابة الأزهر الإلكترونية وحصول الطلاب على درجاتهم في المواد الدراسية خلال الساعات الماضية وذلك عقب الاعتماد الرسمي للنتيجة من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

لم يحدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني حتى الآن حيث من المتوقع أن يتم وضع جدول زمني لإجراء امتحانات الدور الثاني خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي يعقد للإعلان عن موعد المرحلة الأولي من تنسيق جامعة الأزهر الشريف.

يذكر أن نسبة نجاح طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 جاءت 52.38% وجاءت نسبة النجاح في القسم الأدبي نحو 46.63% والقسم العلمي نحو 59.34% وفقا لما تم ذكره خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر مشيخة الأزهر الشريف لاعتماد النتيجة بشكل رسمي.

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية الأزهري 2023

اعتمد قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الابتدائية في كافة محافظات الجمهورية والتي تنطلق يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 كما يلي:-

يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 امتحان مادة القرآن الكريم.

يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 امتحان مادة العلوم والحاسب الآلي.

يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء.

يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023 امتحان مادة الرياضيات والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية.

يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية الأزهرية 2023

يمكن من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا) والذي تم تفعيله فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي منذ قليل.

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