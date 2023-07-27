الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية 2023

يتساءل طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري الراسبين في مادتين عن موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب تفعيل بوابة الأزهر الإلكترونية وحصول الطلاب على درجاتهم في المواد الدراسية خلال الساعات الماضية وذلك عقب الاعتماد الرسمي للنتيجة من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

لم يحدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني حتى الآن حيث من المتوقع أن يتم وضع جدول زمني لإجراء امتحانات الدور الثاني خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي يعقد للإعلان عن موعد المرحلة الأولي من تنسيق جامعة الأزهر الشريف.

يذكر أن نسبة نجاح طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 جاءت 52.38% وجاءت نسبة النجاح في القسم الأدبي نحو 46.63% والقسم العلمي نحو 59.34% وفقا لما تم ذكره خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر مشيخة الأزهر الشريف لاعتماد النتيجة بشكل رسمي.

بالرقم القومي.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 رسميا

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للاستعلام عن نتائج الطلاب

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية الأزهري 2023

اعتمد قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الابتدائية في كافة محافظات الجمهورية والتي تنطلق يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 كما يلي:-

يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 امتحان مادة القرآن الكريم.

يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 امتحان مادة العلوم والحاسب الآلي.

يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء.

يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023 امتحان مادة الرياضيات والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية.

يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

txt

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

txt

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

 

رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية الأزهرية 2023

يمكن من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا) والذي تم تفعيله فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي منذ قليل.

اقرأ المزيد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022_2023

أسماء أوائل الطلاب الثانوية الأزهرية 2023

نسبة نجاح طلاب الثانوية الأزهرية 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وخطوات التسجيل على موقع الدستور

حقيقة تحديد موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح المعلنة

نتيجة الثانوية العامة 2023 استعلم عن نتيجتك عبر الدستور

موعد امتحانات الثانوية الازهرية امتحانات الثانوية الازهرية امتحانات الثانوية الازهرية 2023 الدور الثاني الثانوية الأزهرية 2023 الثانوية الأزهرية الدور الثاني قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية نسبة نجاح طلاب الثانوية الأزهرية

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

بالرقم القومي.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 رسميا

لطلبة 3 ثانوي عام| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟